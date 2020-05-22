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В российском регионе недоплатили медикам за борьбу с коронавирусом

В российском регионе недоплатили медикам за борьбу с коронавирусомФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Прокуратура выявила нарушения в стимулирующих выплатах работающим с зараженными коронавирусом медикам инфекционного госпиталя в городе Долинске на Сахалине, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

Всего 14 сотрудникам учреждения недоплатили федеральные выплаты за борьбу с коронавирусом за апрель на сумму 415 тысяч рублей в связи с отсутствием у них специального образования. При этом они были допущены к работе и контактировали с зараженными пациентами.

Прокуратура внесла соответствующее представление и держит на контроле фактическое устранение нарушений прав работников медицинского учреждения, куда доставляют всех выявленных в российском регионе зараженных коронавирусной инфекцией.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дополнительные средства российским медикам за работу с зараженными коронавирусом были выплачены к 15 мая. По его словам, российские власти создали специальный ресурс, позволяющий отслеживать выплаты врачам. Медработники могут через сайт госуслуг обратиться за разъяснениями и узнать, положены ли им данные выплаты или нет.

В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить на три месяца, начиная с 1 апреля, специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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