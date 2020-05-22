В столице Кубани археологи нашли клад и древнее захоронение

Вадим Карасев

В центре Краснодара на месте будущего сквера, на углу улиц Седина и Постовой, работают археологи. Во время раскопок им удалось обнаружить фундаменты жилых домов конца XIX века, клад из монет времен Октябрьской революции, а также захоронения древних меотов, которым более 2 тыс. лет.

По словам, главы Краснодара Евгения Первышова, территория, на которой планируется разбить сквер, уже готова к работе. И теперь нужно вместе с жителями решить, как облагородить эту зелёную зону.

Археологи рассказали, что все найденные артефакты пересчитают, опишут и отправят в Краснодарский музей им. Фелицына.

Они отметили, что подобные раскопки в столице Кубани никогда не проводились. А те находки, что удалось обнаружить, помогут описать события и жителей разных эпох на месте краевого центра.

Ранее на месте раскопок уже был разбит сквер с памятником летчику Александру Покрышкину. Участок затем передали частнику, и вернуть эту территорию городу удалось лишь в прошлом году.

Читайте также: На Кубани археологи исследуют 10 древних курганов на месте будущей трассы М-4 "Дон"