Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В столице Кубани археологи нашли клад и древнее захоронение

В столице Кубани археологи нашли клад и древнее захоронение

В центре Краснодара на месте будущего сквера, на углу улиц Седина и Постовой, работают археологи. Во время раскопок им удалось обнаружить фундаменты жилых домов конца XIX века, клад из монет времен Октябрьской революции, а также захоронения древних меотов, которым более 2 тыс. лет.

По словам, главы Краснодара Евгения Первышова, территория, на которой планируется разбить сквер, уже готова к работе. И теперь нужно вместе с жителями решить, как облагородить эту зелёную зону.

Археологи рассказали, что все найденные артефакты пересчитают, опишут и отправят в Краснодарский музей им. Фелицына.

Они отметили, что подобные раскопки в столице Кубани никогда не проводились. А те находки, что удалось обнаружить, помогут описать события и жителей разных эпох на месте краевого центра.

Ранее на месте раскопок уже был разбит сквер с памятником летчику Александру Покрышкину. Участок затем передали частнику, и вернуть эту территорию городу удалось лишь в прошлом году.

Читайте также: На Кубани археологи исследуют 10 древних курганов на месте будущей трассы М-4 "Дон"
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В Пакистане за сутки выявили 2603 новых случая коронавируса
В Пакистане за сутки выявили 2603 новых случая коронавируса
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в лото с пожилыми людьми из дома престарелых по видеосвязи
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в лото с пожилыми людьми из дома
Художница создала защитную маску с картой Мародеров из "Гарри Поттера"
Художница создала защитную маску с картой Мародеров из "Гарри Поттера"
Путин оценил работу главы Краснодарского края
Путин оценил работу главы Краснодарского края
Трамп поделился впечатлениями от ношения маски
Трамп поделился впечатлениями от ношения маски
На Сахалине пройдут соревнования беспилотников по поиску свалок
На Сахалине пройдут соревнования беспилотников по поиску свалок
Пушилин заявил о готовности ДНР к обострению военной обстановки
Пушилин заявил о готовности ДНР к обострению военной обстановки
Доктор Мясников: «Русское чудо» наблюдается не только в России
Доктор Мясников: «Русское чудо» наблюдается не только в России
Оникс: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Оникс: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Россиянам на изоляции раскроют неприглядную сторону мелодрам и тайны космоса
Россиянам на изоляции раскроют неприглядную сторону мелодрам и тайны
S7 запустила прямой рейс из Владивостока в столицу Чукотки
S7 запустила прямой рейс из Владивостока в столицу Чукотки
Китай признал ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса
Китай признал ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса

Топ на сегодня

Источник: Россия контактирует с США по ближневосточному урегулированию
Источник: Россия контактирует с США по ближневосточному урегулированию
В мире зафиксировали почти 5,1 миллиона случаев коронавируса
В мире зафиксировали почти 5,1 миллиона случаев коронавируса
Говоривший о заниженном числе жертв главный инфекционист США пропал с экранов
Говоривший о заниженном числе жертв главный инфекционист США пропал с
Россияне вывели в наличные 362 млрд рублей
Россияне вывели в наличные 362 млрд рублей
Пашинян предстал перед министрами в маске: Ситуация очень плохая
Пашинян предстал перед министрами в маске: Ситуация очень плохая

Еще по теме

В Москве во время раскопок археологи обнаружили клад из монет XIX-XX веков
На берегу Черного моря нашли золотой клад
Археологи обнаружили в центре Москвы крупнейший клад монет времен Николая II
Археологи обнаружили на Мальте захоронение возрастом 2000 лет