В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19

Лидия Мартынова

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19, наиболее пострадала Бразилия, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Конечно, озабоченность вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия", - сказал он.

По его словам, Бразилия приближается к 300 тысячам заражений, большинство их которых приходится на Сан Пауло.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.