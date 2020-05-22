Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Власти Ленобласти направят в этом году более 7,5 млрд руб на развитие АПК

Власти Ленобласти направят в этом году более 7,5 млрд руб на развитие АПК

Власти Ленобласти направят в этом году более 7,5 млрд руб на развитие АПК
Власти Ленинградской области поддержат агропромышленный комплекс региона и выделят в этом году свыше 7,5 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Приозерский район.

По его словам, несмотря на пандемию, региональные власти думают о будущем и продолжают инвестировать в сельское хозяйство и новые мощности. В качестве примера губернатор привел обновленный доильный зал АО "Племенной завод "Гражданский", который посетил в ходе рабочей поездки. В настоящий момент предприятие завершает реализацию очередного этапа инвестиционного проекта. Хозяйство готовит к вводу в строй новые современные дворы на 710 голов и компьютеризированный доильный зал типа "карусель" на 50 голов одновременного доения. А новое оборудование позволит увеличить производство молока почти на 5 тысяч тонн в год.

"В Ленинградской области и крупные, и маленькие фермы работают по новым технологиям, которые дают более низкую себестоимость молока и более высокую рентабельность. Сегодня уже никто не называет сельское хозяйство "черной дырой", это — эффективный бизнес, приносящий прибыль. Мы обязательно продолжим помогать аграриям, потому что их работа обеспечивает продовольственную безопасность и развитие экономики региона", - сказал Дрозденко.

Он также подчеркнул, что с начала 2020 года по настоящий момент сельхозпредприятиям Ленинградской области уже перечислено 2,4 миллиарда рублей субсидий. Это на 500 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Всего на этот год предусмотрено свыше семи миллиардов рублей инвестиций, которые пойдут на животноводство и растениеводство, на приобретение новой техники, строительство новых площадок.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Раскрыты подробности состояния заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина
Раскрыты подробности состояния заразившегося коронавирусом сатирика
Роспотребнадзор проверит по всей России наличие коллективного иммунитета
Роспотребнадзор проверит по всей России наличие коллективного
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Адвокат Лолиты выяснил «чудесные» подробности госпитализации ее бывшего мужа
Адвокат Лолиты выяснил «чудесные» подробности госпитализации ее
Среди жертв авиакатастрофы в Пакистане нет россиян
Среди жертв авиакатастрофы в Пакистане нет россиян
Навальнисты-«патриоты» — против памятника евреям Сталинграда
Навальнисты-«патриоты» — против памятника евреям Сталинграда
Европейцы стали чаще просить еду
Европейцы стали чаще просить еду
Михалков обвинил Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки
Михалков обвинил Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки
Власти Ленобласти направят в этом году более 7,5 млрд руб на развитие АПК
Власти Ленобласти направят в этом году более 7,5 млрд руб на развитие
Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
В России заговорили об ответе на решение США выйти из Договора по открытому небу
В России заговорили об ответе на решение США выйти из Договора по

Топ на сегодня

Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Что пишут в Телеграме: 21 мая
Что пишут в Телеграме: 21 мая
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Байден остался в финансовой яме
Байден остался в финансовой яме

Еще по теме

В Ивановской области запустили высокотехнологичный молочный комплекс
Власти Подмосковья назвали ожидаемый объем инвестиций в сельское хозяйство
На газификацию Ленобласти до конца 2020 года будет направлено 21 млрд руб
В Приамурье построят свиноводческий комплекс на 70 тысяч голов