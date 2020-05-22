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Власти Великобритании не собираются выходить из Договора по открытому небу

Власти Великобритании не собираются выходить из Договора по открытому небу

Великобритания не намерена выходить из Договора по открытому небу. Об этом сегодня, 22 мая, сообщило британское посольства в России.

«Правительство Великобритании было проинформировано о решении США выйти из Договора по открытому небу. Мы понимаем их обеспокоенность о неисполнении договора российской стороной», — говорится в размещенном телеграмм-канале диппредставительства сообщении.
В нем также отмечается: «Великобритания остается приверженной Договору и продолжает работать с США, нашим ближайшим союзником, чтобы обеспечить нашу общую безопасность и процветание».

В посольстве подчеркнули, что «Великобритания не имеет планов по выходу из Договора».

ИА Newstes напоминает, о выходе США из Договора по открытому небу официально объявил президент США Дональд Трамп, позже Госдепартамент уведомил, что это произойдет через шесть месяцев. Было отмечено, что США могут и пересмотреть свои планы, но при условии, что Россия «вернется к полному соблюдению» Договора.

Ранее Трамп заявил, что Москва якобы нарушает положения Договора, поэтому Вашингтон и решил из него выйти, но, по мнению главы Белого дома, «есть шанс на достижение нового соглашения».

Договор по открытому небу в 1955 году предложил заключить в качестве меры по укреплению доверия президент США Дуайт Айзенхауэр. В 1992 году он был подписан странами НАТО и бывшего Варшавского договора и в 2002 году вступил в силу. Участницами соглашения являются 35 стран, в том числе Германия, Франция, Великобритания, Турция, Канада. За время существования договора было совершено более 1 500 наблюдательных полётов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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