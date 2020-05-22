Власти Великобритании не собираются выходить из Договора по открытому небу

Влада Некрасова

Великобритания не намерена выходить из Договора по открытому небу. Об этом сегодня, 22 мая, сообщило британское посольства в России.

«Правительство Великобритании было проинформировано о решении США выйти из Договора по открытому небу. Мы понимаем их обеспокоенность о неисполнении договора российской стороной», — говорится в размещенном телеграмм-канале диппредставительства сообщении.

В нем также отмечается: «Великобритания остается приверженной Договору и продолжает работать с США, нашим ближайшим союзником, чтобы обеспечить нашу общую безопасность и процветание».

В посольстве подчеркнули, что «Великобритания не имеет планов по выходу из Договора».

ИА Newstes напоминает, о выходе США из Договора по открытому небу официально объявил президент США Дональд Трамп, позже Госдепартамент уведомил, что это произойдет через шесть месяцев. Было отмечено, что США могут и пересмотреть свои планы, но при условии, что Россия «вернется к полному соблюдению» Договора.

Ранее Трамп заявил, что Москва якобы нарушает положения Договора, поэтому Вашингтон и решил из него выйти, но, по мнению главы Белого дома, «есть шанс на достижение нового соглашения».

Договор по открытому небу в 1955 году предложил заключить в качестве меры по укреплению доверия президент США Дуайт Айзенхауэр. В 1992 году он был подписан странами НАТО и бывшего Варшавского договора и в 2002 году вступил в силу. Участницами соглашения являются 35 стран, в том числе Германия, Франция, Великобритания, Турция, Канада. За время существования договора было совершено более 1 500 наблюдательных полётов.