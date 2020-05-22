Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой

Алексей Вольцев

Управление Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) объявило, что ее подразделения подавили огневые точки украинской армии, с которых утром 22 мая наносились удары по предместьям Ясиноватой.

Как сообщает агентство ДАН, согласно данным УНМ, сегодня утром украинская артиллерия обстреляла из орудий калибра 122 мм поселок Верхнеторецкое Нижнее к северу от Ясиноватой. В результате были повреждены две постройки, линия электропередачи и газопровод.

«Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены», — заявили в военном ведомстве республики.

В Донецке утверждают, что ВСУ потеряли трех военнослужащих убитыми, четырех ранеными и два миномета.

Как сообщало ИА Newstes, 20 мая глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ о приведении вооруженных сил республики в повышенную боевую готовность. А за несколько часов до этого аналогичное распоряжение отдал и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Накануне глава ДНР выступил с новым заявлением, в котором объявил о том, что органы управления республики фактически переведены на режим работы в условиях военного времени.