Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Управление Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) объявило, что ее подразделения подавили огневые точки украинской армии, с которых утром 22 мая наносились удары по предместьям Ясиноватой.
Как сообщает агентство ДАН, согласно данным УНМ, сегодня утром украинская артиллерия обстреляла из орудий калибра 122 мм поселок Верхнеторецкое Нижнее к северу от Ясиноватой. В результате были повреждены две постройки, линия электропередачи и газопровод.
В Донецке утверждают, что ВСУ потеряли трех военнослужащих убитыми, четырех ранеными и два миномета.
Как сообщало ИА Newstes, 20 мая глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ о приведении вооруженных сил республики в повышенную боевую готовность. А за несколько часов до этого аналогичное распоряжение отдал и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Накануне глава ДНР выступил с новым заявлением, в котором объявил о том, что органы управления республики фактически переведены на режим работы в условиях военного времени.