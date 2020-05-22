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Военный бюджет Китая в 2020 году вырастет на 6,6%

Военный бюджет Китая в 2020 году вырастет на 6,6%
Военный бюджет Китая в 2020 году вырастет на 6,6% и составит 1,27 триллиона юаней (178,8 миллиарда долларов), следует из опубликованного в пятницу проекта бюджета страны на 2020 год.

"Расходы на национальную оборону составят 1,268 триллиона юаней, рост на 6,6% (по сравнению с прошлым годом – ред.)", - говорится в документе, представленном на рассмотрение заксобрания страны, ежегодная сессия которого открылась в пятницу в Пекине.

Китай ежегодно увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США. Согласно бюджету на 2019 год, военные расходы выросли на 7,5% и должны были составить 177,6 миллиарда долларов. Эта тенденция вызывает опасения и критику других государств, однако власти Китая заявляют, что военные расходы страны целесообразны и они будут сохранять умеренный и стабильный рост в соответствии с экономическим развитием страны.

# В мире
По материалам: ria.ru

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