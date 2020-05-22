Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана "Довод" с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном

Вадим Карасев

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый трейлер предстоящего экшн-триллера "Довод" (Tenet) режиссера Кристофера Нолана. Главные роли в картине, которую многие кинокритики уже окрестили самой масштабной и амбициозной работой режиссера, сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи и многие другие.





Подробности сюжета нового фильма Нолана, известного зрителям по фильмам "Начало", "Интерстеллар", "Престиж" и "Темный рыцарь", пока не раскрываются. Известно лишь, что действие, вероятнее всего, развернется в период квантовой холодной войны и расскажет о мире международного шпионажа. Сюжет картины при этом будет частично развиваться в обратном времени.

Картина охватит сразу несколько жанров и будет наполнена большим количеством экшн-сцен с использованием спецэффектов. Один из актеров "Довода" уже рассказал, что конец каждой сюжетной линии будет настолько масштабным, что будет напоминать скорее кульминацию полноценной картины, нежели одного эпизода.





Джон Дэвид Вашингтон в фильме "Довод"





Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон в фильме "Довод"





Клеманс Поэзи в фильме "Довод"

Съемки новой картины Нолана велись на территории семи стран, включая Великобританию, Индию, Италию, Эстонию и другие, а в работе над ней было задействовано больше 500 человек. Фильм станет восьмой подряд работой Кристофера Нолана и актера Майкла Кейна.

Мировая премьера "Довода" назначена на 15 июля, при этом в российский прокат картина выйдет на день позже. "Довод" станет первым блокбастером, который будет показан в реальных, а не онлайн-кинотеатрах после нескольких месяцев карантина, — ну, по крайней мере, на такой исход все надеются.

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер JSumerki.





Роберт Паттинсон в фильме "Довод"





Элизабет Дебики в фильме "Довод"





Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон в фильме "Довод"





Джон Дэвид Вашингтон в фильме "Довод"