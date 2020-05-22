Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана "Довод" с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном
Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый трейлер предстоящего экшн-триллера "Довод" (Tenet) режиссера Кристофера Нолана. Главные роли в картине, которую многие кинокритики уже окрестили самой масштабной и амбициозной работой режиссера, сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи и многие другие.
Подробности сюжета нового фильма Нолана, известного зрителям по фильмам "Начало", "Интерстеллар", "Престиж" и "Темный рыцарь", пока не раскрываются. Известно лишь, что действие, вероятнее всего, развернется в период квантовой холодной войны и расскажет о мире международного шпионажа. Сюжет картины при этом будет частично развиваться в обратном времени.
Картина охватит сразу несколько жанров и будет наполнена большим количеством экшн-сцен с использованием спецэффектов. Один из актеров "Довода" уже рассказал, что конец каждой сюжетной линии будет настолько масштабным, что будет напоминать скорее кульминацию полноценной картины, нежели одного эпизода.
Съемки новой картины Нолана велись на территории семи стран, включая Великобританию, Индию, Италию, Эстонию и другие, а в работе над ней было задействовано больше 500 человек. Фильм станет восьмой подряд работой Кристофера Нолана и актера Майкла Кейна.
Мировая премьера "Довода" назначена на 15 июля, при этом в российский прокат картина выйдет на день позже. "Довод" станет первым блокбастером, который будет показан в реальных, а не онлайн-кинотеатрах после нескольких месяцев карантина, — ну, по крайней мере, на такой исход все надеются.
Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер JSumerki.