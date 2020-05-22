Взяли паузу. Экономисты о шансах Москвы и Эр-Рияда в "нефтяной" войне

Лидия Мартынова

"Нефтяная" война между Россией и Саудовской Аравией может возобновиться, ключевой момент здесь – кто раньше начнет перерабатывать энергоресурс на своей территории, рассказали в интервью ФАН опрошенные эксперты.

Возобновление ценовой войны из-за нефти возможно в случае, если ее стоимость приблизится к 50-55 долларам за баррель, считает директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов.

"Когда цена вернется к 50-55 долларам, исключать того, что борьба за рынки будет продолжаться, я бы не стал", – отметил Грязнов, выразив также мнение, что Москва и Эр-Рияд "взяли паузу", поскольку в текущих условиях ценовая война невыгодна обеим сторонам.

Руководитель Центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что конкуренция России и Саудовской Аравии носит вынужденный характер, поскольку им придется бороться за рынки других государств. При этом обе страны не стремились к "нефтяной" войне.

"Россия на североамериканский рынок не прорвется, а Саудовская Аравия его сохранит. Эту зону они, скорее всего, выигрывают. Хотя им достаточно тяжело из-за скидок на нефть, которые они дали ранее. Саудовская Аравия – не континентальный евразийский игрок. Поэтому саудиты не смогут выигрывать в Китае и в Европе так, как они хотели бы. Российская нефть будет сохранять своих покупателей в этих регионах. К тому же кризис в Европейском союзе и обострение противоречий с американцами могут дать дополнительные шансы именно России", – пояснил эксперт.

В случае повышения цен российскую нефть будут покупать там, где ее традиционно перерабатывали и на этой основе получали дизельное топливо, говорит экономист. По его мнению, это дает России преимущества, потому что спрос на дизельное топливо будет более стабилен, чем на бензин, который производится из нефти Саудовской Аравии.

Эр-Рияда все оборачивается не так выгодно, считает Колташов. При этом Саудовская Аравия не имеет возможностей организовать переработку нефти у себя, в отличие от России.





"Они окружены полыхающими зонами, которые сами поджигали в своем регионе. Поэтому Россия будет выигрывать в этой борьбе. При этом для России соперничество не должно заключаться в том, чтобы удержать позиции по нефти. А (должно заключаться, – ред.) в том, чтобы перерабатывать ее самим. Ключевой момент в нефтяной войне – кто раньше начнет больше перерабатывать своей нефти. Саудовская Аравия этого сделать практически не может, а для России такой сценарий возможен, особенно в формате евразийской интеграции", – добавил эксперт.

Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение цен на нефть из-за обвала спроса на сырье. Негативно на рынок также повлиял тот факт, что в марте страны-участницы соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о продлении прежней сделки.

Ранее радио Sputnik сообщало, что 12 апреля участники сделки ОПЕК+ пришли к консенсусу и договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона – во втором полугодии текущего года и 5,8 миллиона – далее до конца апреля 2022 года.