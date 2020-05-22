WADA не признает связь между терапевтическими исключениями и победами

Вадим Карасев

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам исследования пришло к выводу, что терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) не имеет значительной связи с победами на Олимпиаде.

Исследование проводили директор медицинского департамента агентства Алан Вернек и менеджер по TUE Дэвид Хили. Они проанализировали результаты пяти Олимпиад 2010-2018 года с целью проверить, больше ли медалей выигрывают атлеты, использующие терапевтические исключения.

"Данные показали, что количество спортсменов, выступавших с TUE (в индивидуальных соревнованиях) на любых из Олимпийских игр, составило менее 1%. Кроме того, анализ показывает, что нет никакой значимой связи между выступлением с TUE и вероятностью завоевания медали", - приводятся слова Вернека в пресс-релизе WADA.

Эксперты утверждают, что программа TUE - это неотъемлемая часть спорта, позволяющая "спортсменам на законных медицинских основаниях соревноваться на равных с остальными".

"Программа имеет подавляющее признание со стороны спортсменов, врачей и антидопинговых заинтересованных сторон, к тому же существует строгий процесс, позволяющий избежать злоупотребления TUE", - добавил Вернек.

В ходе пяти Олимпийских игр было проведено 20 139 соревнований, вручено 2062 медали. Спортсмены с TUE принимали участие в 0,9% (181) соревнований, завоевав 21 медаль.

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