YouTube опубликовал список запрещенных тем о COVID-19

Алексей Вольцев

Компания Google опубликовала правила, которые запрещают публикацию на хостинге YouTube видео, содержащих недостоверную информацию о COVID-19. В частности, запрещена публикация контента, который может привести к причинению серьезного вреда здоровью, сообщается в блоге компании.Ложные сведения о лечении коронавирусной инфекции. Например, запрещено утверждать, что COVID-19 не существует, отговаривать от обращений за медицинской помощью и призывать лечить инфекцию с помощью молитв и обрядов. Запрещено утверждать, что существует вакцина против коронавируса или лекарство, которое поможет вылечить заболевание.Ложные сведения о профилактике. Сюда относится контент, содержащий сведения о профилактике COVID-19, которые противоречат рекомендациям ВОЗ и местных органов здравоохранения.Ложные сведения о диагностике. В эту категорию входят материалы с информацией о методах выявления коронавирусной инфекции, которая противоречит рекомендациям ВОЗ и местных органов здравоохранения.Ложные сведения о путях передачи инфекции. Сюда относятся утверждения о том, что COVID-19 не является вирусной инфекцией, не является заразной. Что коронавирусная инфекция не передается в определенных географических и климатических регионах, утверждения о том, что определенные группы лиц невосприимчивы к коронавирусу.Если та или иная публикация нарушит представленные правила, контент будет удален. Автора видео оповестят об этом по электронной почте. Если пользователь получит три предупреждения от модераторов, его канал будет заблокирован.