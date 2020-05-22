YouTube опубликовал список запрещенных тем о COVID-19
Сегодня, 00:28 Алексей Вольцев
Компания Google опубликовала правила, которые запрещают публикацию на хостинге YouTube видео, содержащих недостоверную информацию о COVID-19. В частности, запрещена публикация контента, который может привести к причинению серьезного вреда здоровью, сообщается в блоге компании.
Ложные сведения о лечении коронавирусной инфекции. Например, запрещено утверждать, что COVID-19 не существует, отговаривать от обращений за медицинской помощью и призывать лечить инфекцию с помощью молитв и обрядов. Запрещено утверждать, что существует вакцина против коронавируса или лекарство, которое поможет вылечить заболевание.
Ложные сведения о профилактике. Сюда относится контент, содержащий сведения о профилактике COVID-19, которые противоречат рекомендациям ВОЗ и местных органов здравоохранения.
Ложные сведения о диагностике. В эту категорию входят материалы с информацией о методах выявления коронавирусной инфекции, которая противоречит рекомендациям ВОЗ и местных органов здравоохранения.
Ложные сведения о путях передачи инфекции. Сюда относятся утверждения о том, что COVID-19 не является вирусной инфекцией, не является заразной. Что коронавирусная инфекция не передается в определенных географических и климатических регионах, утверждения о том, что определенные группы лиц невосприимчивы к коронавирусу.
Если та или иная публикация нарушит представленные правила, контент будет удален. Автора видео оповестят об этом по электронной почте. Если пользователь получит три предупреждения от модераторов, его канал будет заблокирован.
По материалам: gogetnews.info