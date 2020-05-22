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Ждите денег: Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе сотрудничества

Ждите денег: Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе сотрудничества

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины, как прогнозировали ранее в Офисе президента, достигли в четверг соглашения на уровне персонала фонда (Staff Level Agreement) о новом механизме кредитования stand-by на 5 млрд долларов на 1,5 года.

Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя миссии МВФ Иванны Владковой-Холлар.

Сообщается, что проводимые в удаленном формате консультации были завершены 21 мая. Кредит «будет направлен на поддержание платежного баланса [страны], бюджетную поддержку», а также на борьбу с последствиями пандемии нового коронавируса.

«Это обеспечит Украине готовность вернуться к экономическому росту и возобновить более широкие усилия по проведению реформ, когда закончится кризис. Ожидается также, что этот механизм будет способствовать мобилизации дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки», — считают в МВФ.

Соглашение должен утвердить исполнительный совет фонда.

«Рассмотрение советом ожидается в ближайшие недели», — сказано в сообщении.

Кредитный механизм stand-by обеспечивает финансовую помощь странам с низкими доходами, испытывающим краткосрочные потребности в финансировании платежного баланса. Он предоставляет поддержку при самых различных обстоятельствах, предусматривает более высокий уровень доступа, более низкую процентную ставку, может использоваться на превентивной основе и уделяет больше внимания задачам страны в сфере сокращения бедности и содействия экономическому росту.

Напомним, что в начале декабря прошлого года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $ 5,5 млрд. Фонд выдвинул два условия — отменить запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения и принять закон о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам. Верховная рада утвердила закон об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения 31 марта, а закон о банковской деятельности 13 мая.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой, для восстановления после пандемии COVID-19 мировой экономике понадобится три года, и, следовательно, Украине никак не обойтись без внешних финансовых «вливаний».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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