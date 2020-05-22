Женский гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года

Вадим Карасев

Благодаря точным и действенным предсказаниям каждая женщина может узнать, что ее ждет в ближайшем будущем. Астрологи расскажут, как закончить май на позитивной ноте и подойти к летнему сезону во всеоружии.

Весна прощается с нами, и конец мая — отличный момент для того, чтобы взяться за работу над собой, сбросить с себя груз дел, которыми заниматься давно не хочется, избавиться от токсичных отношений и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Астрологи советуют отодвинуть сантименты в сторону, потому что многие сферы будут нуждаться в перезагрузке, особенно если там до сих пор были проблемы.

Женщина-Овен

Обратное движение Венеры — лучшее, на что могут рассчитывать представительницы Овна. После долгих месяцев эмоционального истощения эта планета перезарядит их внутренний «аккумулятор» и позволит снова начать движение. Не так важно, что затеянное сейчас может вылиться во что-то нестандартное: многие ошибки уже учтены, поэтому вторая попытка начать все заново будет гораздо удачнее первой. Венера укрепит самые лучшие качества Овнов — способность не падать духом после первой неудачи и веру в себя.

Женщина-Телец

Три дальние планеты — Юпитер, Сатурн и Плутон — возьмут бразды правления в свои руки, повысив количество проблем на пути к цели. Астрологи предлагают 2 варианта развития событий: двигаться вперед, смирившись с тем, что на достижение желаемого уйдет гораздо больше времени, либо бросить все и найти себе новую цель. Волнения и неприятности сделают конец мая напряженным. Но не стоит забывать, что в жизни достаточно сиюминутных событий, способных поднять настроение и вернуть веру в собственные силы.

Женщина-Близнецы

Жизнь набирает обороты, и женщин-Близнецов это порадует. Велика вероятность, что произойдут кардинальные перемены, пик которых наступит с приходом июня. Осталось не так много времени, поэтому астрологи советуют избавиться от старых вещей, проблем и ненужных отношений. Это уберет из жизни застоявшуюся энергетику, которая на протяжении долгого времени тормозила личностное и профессиональное развитие. Астрологи сообщают: будет проще достичь успеха, если очистить место для свежих мыслей и чувств.

Женщина-Рак

Звезды обещают представительницам Рака отличную возможность дисциплинировать себя и улучшить свою жизнь. Астрологи советуют держаться за окружающую стабильность и постараться превратить временные обстоятельства в постоянные. Проблемы возможны лишь в том, что придется самостоятельно справляться с чувством неудовлетворенности, которое будет вызвано ретроградной Венерой. Ее присутствие в гороскопе заставит чувствовать себя не в своей тарелке. Неделю лучше посвятить духовным поискам и отдыху, чтобы набраться сил перед предстоящим броском к светлому будущему в начале июня.

Женщина-Лев

Женщинам-Львицам не следует ожидать чрезмерной требовательности от небесных покровителей. Все, к чему подталкивают планеты, — это соблюдение элементарной энергетической гигиены: меньше думать о плохом, сократить общение с токсичными и опасными людьми и уделить больше внимания своей энергетике. Астрологи советуют приспособиться к новому ритму и условиям. «Пустить корни» в новой жизни, если так комфортнее, но приготовиться в любой момент продолжить путь. Одна из приятных новостей этой недели — восстановление финансового благополучия в ближайшие месяцы.

Женщина-Дева

В конце мая Девам стоит быть осторожнее: велик риск пуститься во все тяжкие, а это будет им не по карману. На ниве любви текущая неделя может принести духовный кризис. Есть вероятность появления нового человека в вашей жизни. Но, хотя будут все предпосылки для того, чтобы задуматься над иным будущем, астрологи советуют заняться переустройством старых отношений. И это вопрос не только верности: в перспективе текущий союз может дать гораздо больше, чем намечающийся роман. Чтобы принять верное решение, можно воспользоваться проверенной практикой «Квадрат Декарта».

Женщина-Весы

Весы первыми реагируют на любые надвигающиеся перемены. Тяжелые дни первой половины года понемногу уходят в прошлое. А там, где есть перемены, обязательно появляются и новые возможности. И эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ими воспользоваться: выигрыш будет пустяковым, но после затяжной бури легкий ветер перемен принесет вкус свободы. Счастье едва ли продлится дольше нескольких дней, но этого вполне хватит, чтобы приспособиться к трудным обстоятельствам, найти решение многих проблем и сделать июнь до неприличия приятным.

Женщина-Скорпион

Конец мая поставит женщин-Скорпионов перед сложным решением, касающимся долгосрочных целей и профессиональных перспектив. Станут очевидны две вещи: выбранный путь больше недоступен и уже нет желания ему следовать. Астрологи советуют подвести черту под прошлым и начать все сначала. Никаких сожалений: в прошлом было слишком много стесняющих ограничений, пришло время насладиться вновь обретенной свободой, построить новые планы и взять на себя твердые обязательства достигнуть желаемого.

Женщина-Стрелец

Внешние обстоятельства, которых будет много на этой неделе, сыграют на руку представительницам Стрельца. Как и всегда, стоит в жизни образоваться пустоте, обязательно появится что-то, чтобы ее заполнить, — и на этот раз это будет любовная история, настолько легкая, что ее едва заметят даже сами Стрельцы. Ни бурных выяснений отношений, ни скандалов и обязательств на будущее — только легкость и счастье. И, поскольку настроение будет приподнятым, многие проблемы отпадут сами собой.

Женщина-Козерог

Главный совет этой недели: терпение и труд все перетрут. Женщины-Козероги обретут нечеловеческую целеустремленность, которая и в трудные минуты поможет сделать все необходимое, чтобы продвинуться вперед. Но у астрологов есть предостережение: по нынешнему пути Козероги прошли максимально далеко, попытка продолжить может принести разочарование. Однако это всего лишь небольшое препятствие, и при должном усердии можно достичь большего. Возможно, стоит лишь немного снизить ожидания и напомнить себе, что вы способны на многое.

Женщина-Водолей

Конец мая подернется легкой дымкой ностальгии: женщины-Водолеи могут вспомнить о былом и предаться мечтам о том, чтобы все стало, как раньше. Все это приятно, но активные планеты отмечают начало новой главы в жизни и требуют сбросить с себя груз прошлого. Медитация «Путь судьбы» поможет отбросить большинство вариантов и остановиться на нужном. При всей сосредоточенности на важных делах и духовных поисках, важно оставить в жизни место для нежности и романтических привязанностей.

Женщина-Рыбы

Рыбам на этой неделе будет полезно обратить внимание на своих близких. Общение с ними благоприятно скажется на настроении, поднимет уровень энергетики и подарит порцию душевной теплоты. Звезды хотят, чтобы женщины-Рыбы увидели разницу между счастливыми отношениями и отношениями, которые тянут вниз, и предприняли жесткие меры. Да, разорвать неудачную связь будет нелегко, но на помощь придут друзья и знакомые, которые убедят в необходимости радикальных перемен.