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Жириновский предложил продать Ленина ради пополнения бюджета

Жириновский предложил продать Ленина ради пополнения бюджета

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выставить на продажу тело Владимира Ленина, которое хранится в мавзолее в Москве. Политик считает, что это принесет неплохой доход в бюджет страны.

По мнению Жириновского, тело могли бы выкупить коммунисты, например, из Китая.

«Во Франции бизнесмен хочет продать картину „Джоконда“. Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», — написал Жириновский в Twitter.

Ранее, напомним, лидер ЛДПР предлагал рассмотреть возможность распустить Совет Федерации и сократить количество депутатов в стране.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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