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Жителю Волгограда предъявлено обвинение в реабилитации нацизма

Жителю Волгограда предъявлено обвинение в реабилитации нацизма

Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинение в реабилитации нацизма жителю Волгограда Денису Воронцову, который разместил фотографию руководителя гестапо Генриха Мюллера на сайте "Бессмертного полка", сообщила пресс-служба ведомства.

Как считает следствие, своими действиями Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Следователями Главного следственного управления СК России Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма – ч. 1 ст. 354.1 УК РФ.

Как отмечается на сайте ведомства, в рамках допроса Воронцов категорически отрицал свою причастность к размещению фотоизображения одного из нацистов. Вместе с тем причастность Воронцова для следствия очевидна, что объективно подтверждается полученными данными.

"Аспектов несколько: первый, любой человек, совершающий поступок, должен подумать. Второе: если ты идёшь на действие, противоречащее закону, ты отдаёшь отчёт, что последует наказание. Третий момент, который не поддаётся эмоциям: мы живем сейчас и достаточно хорошо себя чувствуем, наше сегодняшнее положение — это заслуга наших предков, только благодаря их подвигам и тем событиям мы сейчас здесь и живём в достатке. Мы говорим сегодня о трудностях и пандемии, а тогда люди подняли разрушенную страну. И сейчас, когда мы не смогли выйти на улицы с этими плакатами, мы воспользовались новациями, цифровой системой. Вся страна смогла увидеть разных людей из всех концов страны, не зная кто это, но поклоняясь каждому. Совершить такое (опубликовать фотографии преступников — прим. РАПСИ) — это глумление над теми, кто дал тебе жизнь. Эти преступники осуждены, ставить их в один ряд с ветеранами — это кощунство. С точки зрения права, совершившие это - должны нести ответственность, конечно», — прокомментировал ситуацию заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского государственного университета Александр Воронцов в беседе с РАПСИ.

Как сообщалось ранее, организаторы проекта "Бессмертный полк" из-за ситуации с распространением коронавируса решили провести всероссийское шествие в онлайн-формате. Для этого россиянам и всем неравнодушным из других стран предлагалось загрузить фотографии и анкеты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на специальный сайт проекта. Далее из этих данных формировалась трансляция для экранов, специально установленных в городах России. Кроме этого, виртуальное шествие транслировалось также на сайте "Бессмертный полк - онлайн".

Судя по количеству добавленных фотографий и просмотров трансляции, россиянам понравился новый формат проведения "Бессмертного полка". Однако после празднования 9 мая, организаторы проекта выпустили заявление, в котором рассказали, что сайты всероссийского движения подверглись массированными ddos-атакам из-за рубежа.

Кроме хакерских попыток нарушить работоспособность ресурсов, были отмечены попытки злоумышленников загрузить фотографии нацистов и предателей Родины на сайт "Бессмертного полка". Инцидент вызвал широкий резонанс. Несколько известных политиков, общественников и даже врачей осудили эти попытки и призвали правоохранительные органы найти и привлечь к ответственности злоумышленников.

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По материалам: uposters.ru

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