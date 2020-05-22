Зои Кравиц: на съемках "Бэтмена" держать дистанцию невозможно

Алексей Вольцев

Зои Кравиц, рассуждая о возвращении к работе над "Бэтменом", подчеркнула, что на съемках невозможно держать социальную дистанцию, сообщает Variety.

"Часть меня надеется каждый день, что мне напишут или позвонят и скажут: "Мы готовы начинать", — поделилась американская актриса, играющая в фильме Мэтта Ривза Женщину-кошку, уточнив при этом, что на съемках невозможно соблюдать правила социального дистанцирования.

"Я со всеми общаюсь и все готовы вернуться к работе, когда это можно будет сделать безопасно. Но пока непонятно, когда это произойдет", — добавила Кравиц.

"Люди целый день дотрагиваются до твоего лица и тела. Мне нужна помощь, чтобы надеть костюм. Самостоятельно у меня это сделать не получается. Мне кажется, что в этой роли мне чаще трогают, чем в какой-либо другой, из-за одежды и участия в драках", — пояснила она.

Проходившие в Лондоне съемки нового фильма о Бэтмене, в котором главную роль играет Роберт Паттинсон, пришлось приостановить из-за распространения коронавирусной инфекции.

Мировую премьеру проекта перенесли на 1 октября 2021 года.