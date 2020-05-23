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Аксенов объяснил отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН по Крыму

Аксенов объяснил отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН по КрымуМакс Ветров / РИА Новости

Украина и некоторые другие западные страны отказались от участия в инициированной Россией встрече Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму по «формуле Арриа», потому что «правда глаза колет». Так действия представителей Киева и зарубежных коллег объяснил глава Крыма Сергей Аксенов, он написал об этом на своей странице во «ВКонтакте».

Аксенов рассказал, что в ООН в онлайн-режиме выступали жители полуострова, которые рассказали «о реальной ситуации на полуострове». Он заявил, что это было выступление народов Крыма, а не «врунов и провокаторов».

«Кто хотел услышать правду, тот ее услышал», — заявил он, а также поблагодарил российский МИД за защиту прав жителей полуострова и борьбу с «антикрымской пропагандой».

23 мая стало известно, что Украина, США, Великобритания и Эстония отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму. Российское представительство заявило, что таким образом страны нарушили сложившуюся практику проведения подобных встреч, а также показали пренебрежительное отношение к крымчанам, о «судьбе которых они якобы пекутся». Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала такие действия Киева лицемерием.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают все обвинения.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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