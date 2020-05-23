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Аргентина сегодня может объявить дефолт

Аргентина сегодня может объявить дефолт

В Аргентине сегодня истекает 30-дневный льготный период выплат процентов по облигациям, выпущенным на сумму в $500 млн. Фактически это может означать, что страна в очередной раз объявит дефолт.

Как сообщает Financial Times, в случае, если Аргентина не найдет денег для выплат и не достигнет соглашения с кредиторами, речь будет идти о девятом по счету дефолте. При этом держатели бондов и власти подтверждают, что готовы к такому сценарию.

В случае, если страна будет вынуждена вновь объявить о техническом дефолте, переговоры продолжатся. Официальный Буэнос-Айрес считает, что его кредиторы должны отсрочить выплаты процентов на три года, а выплату самого долга отложить до 2026 года.

"Мы по-прежнему не понимаем, о чем думает правительство, и вот где мы оказались за день до дефолта", – сказал представитель одной из групп инвесторов.

Кредиторы настаивают на принятии их собственных сценариев от реструктуризации долга. В частности, они готовы дать отсрочку по процентам лишь на год. Власти считают, что эта позиция далека от реальных возможностей.

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По материалам: uposters.ru

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