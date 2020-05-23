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Битва бикини: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер готовятся к пляжному сезону в новых купальниках

Битва бикини: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер готовятся к пляжному сезону в новых купальниках

Домашние снимки 39-летней Ким Кардашьян и 22-летней Кайли Дженнер во время карантина изо всех сил призывают лето. Старшая сестра готовится к сезону бикини в тренажерном зале, а младшая — уже принимает солнечные ванны возле бассейна в своем доме в престижном районе Лос-Анджелеса Холмби-Хиллз.

Сегодня две звезды реалити-шоу и бизнесвумен поделились своими фото в купальниках, словно соперничая друг с другом. Сначала Ким устроила фотосессию с тренажерном зале, изобразив тренировку на карантине.


Ким Кардашьян



А вслед за ней блеснула зеленым неоном на солнце Кайли, которая за время самоизоляции превратила бассейн в своем особняке в фотостудию.

В январе Дженнер обогнала Кардашьян по количеству подписчиков в инстаграме и до сих пор крепко держит пальму первенства в руках (на ее страницу подписались 177 миллионов фолловеров, а у Ким их 171 миллион).


Кайли Дженнер

Некоторое время назад сестры сняли видеоролик, показав, как Кайли делает макияж Ким. Во время мейкапа Дженнер заметила на лице старшей сестры ресничку и предложила ей загадать желание, а потом со смехом объявила, что оставит ресничку у себя.

Что?! Я хотела обогнать тебя в инстаграме! Но теперь мое желание не сбудется,— пошутила Ким в ответ.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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