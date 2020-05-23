Бразилия опередила Россию по числу заразившихся коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Бразилия опередила Россию по числу заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные бразильского Минздрава.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в то время как в России, по последним данным, заражены 326 448 человек.

За минувшие сутки в Бразилии зарегистрирован очередной рекорд прироста положительных тестов на коронавирус — 20 803. Также за сутки умер 1001 человек, общее число смертей достигло 21 048.

20 мая смертность из-за коронавируса SARS-CoV-2 в Бразилии побила предыдущий рекорд: за день было зафиксировано 1179 летальных исходов.

Ранее бразильский медицинский эксперт высказал свои опасения по поводу реального числа заболевших в стране: по его мнению, их может быть уже более 3,5 миллиона, но у властей не хватает тестов, чтобы выявить всех инфицированных.