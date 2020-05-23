Бразилия отодвинула Россию на третье место в лидерах по коронавирусу

Алексей Вольцев

Число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 330 тыс., и страна вышла на второе место в мире по этому показателю, отодвинув Россию на третью строчку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные бразильского Минздрава.

За прошедшие сутки число инфицированных в Бразилии выросло на 20 803. Это стало очередным рекордом прироста положительных результатов анализов на COVID-19. При этом за день число летальных исходов в южноамериканской стране увеличилось на 1 001 до 21 048.

В России, по последним данным, больше 326 тыс. случаев коронавируса. На первом месте в мире по числу заражений коронавирусом остаются США. В стране зарегистрировали свыше 1,57 миллиона случаев инфицирования.