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Бывший "ангел" Victoria's Secret Катя Григорьева и футболист Антон Шунин стали родителями

Бывший "ангел" Victoria's Secret Катя Григорьева и футболист Антон Шунин стали родителями

31-летняя модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Катя Григорьева и ее муж, 33-летний вратарь московского "Динамо" Антон Шунин стали родителями. У супругов родилась дочь.



22.05.2020. Мы стали родителями прекрасной малышки. Это счастье! Любимая, спасибо! Мои девочки чувствуют себя хорошо! — написал Антон в микроблоге, опубликовав фото дочки из роддома.


Этот год стал волшебным для нас. Сегодня, 22.05.2020, мы стали родителями нашей прекрасной малышки. Не передать чувства, которые я испытываю! Спасибо тебе, родной, что был рядом все это время. Люблю тебя!

— подписала фото счастливая мама.


Об интересном положении знали только близкие Григорьевой. Для Кати этот ребенок стал первым, для Антона — вторым: у футболиста есть семилетний сын Артемий от экс-супруги Виктории.


Пара познакомилась в инстаграме. По словам спортсмена, он, чтобы скоротать время, просматривал фотографии в микроблоге и внезапно наткнулся на страницу Кати. Первый написал понравившейся девушке. Она в этот момент, как оказалось, летела на показ Victoria's Secret в Нью-Йорк. Модель ответила молодому человеку, так и завязалось общение.

В апреле 2018-го футболист сделал звезде предложение, а в июле они сыграли свадьбу в Москве. И для Шунина, и для Григорьевой этот брак стал вторым. До встречи с моделью футболист был женат, а потом встречался с Аленой Шишковой (бывшей девушкой Тимати). Катя была замужем за военнослужащим Александром.


Первым новостью поделился блогер PrettyJulia.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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