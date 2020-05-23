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Четыре страны бойкотировали заседание СБ ООН по Крыму

Четыре страны бойкотировали заседание СБ ООН по Крыму

Представители Украины, США, Британии и Эстонии отказались участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по ситуации в Крыму. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.

"Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись). Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму", - говорится в заявлении. Кроме того, "не почтили своим присутствием встречу и представители Великобритании, США и Эстонии".

Дипломаты отметили, что представители этих четырех стран не только нарушили сложившуюся в Совбезе практику их проведения, "но и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся".

"Мы поздравляем всех крымчан с этим большим для них успехом в Совете Безопасности. Будем и дальше последовательно добиваться того, чтобы информация о происходящем в российском Крыму не искажалась теми и в угоду тех, кто не имеет реального представления о жизни в Крыму и кого мнение крымчан на самом деле не интересует", - отмечается в заявлении.

Указывается также, что для присутствующих на заседании представителей стран Запада было откровением услышать причины, по которым жители Крыма сделали выбор в пользу воссоединения с Россией.

Ранее постпред России в ООН рассказал, как Украина могла бы сохранить Крым.

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По материалам: uposters.ru

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