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Что пишут в Телеграме: 22 мая

Что пишут в Телеграме: 22 мая

Ruposters собрал посты популярных Telegram-каналов, освещавших важные события 22 мая.

Канал "Нержавейка" пишет о ситуации с коронавирусом на российских горно-обогатительных предприятиях в Сибири. На Олиапиадинском ГОКе в Красноярском крае инфекцию подхватили почти 1200 работников, они жалуются на антисанитарию и лечение парацетомолом, при этом сотрудникам запретили покидать поселок и платят двойную зарплату. Но предприятие продолжает работать в отличие от месторождений в якутском Алдане и бурятском Троицком. На Вернинском золотодобывающем руднике в Иркутской области - 48 заболевших, руководство опасается красноярского сценария и запретило работникам перемещаться по региону. Все эти предприятия принадлежат компании "Полюс", но, как видно, реакция руководства конкретного рудника везде разная. Канал связывает это с жесткостью требований местных властей — в Красноярском крае предпочитают не останавливать производство, рискуя здоровьем людей.

Владимир Жириновский пообещал поучаствовать в следующих президентских выборах, когда ему будет уже 78 лет. Его цитирует канал "Без комментариев".

И в 2024 году буду кандидатом в президенты.

В пакистанском городе Карачи на жилые дома упал пассажирский самолет, сообщает канал "Новости. Как есть". На борту находилось 90 человек. Airbus A320 не долетел считанные километры до местного аэропорта.

Канал "Раньше всех. Ну почти" опубликовал видео, на котором жители Карачи спасают одного из пассажиров упавшего лайнера. Им оказался глава Банка Пенджаба.

Индийское издание India Today обратило внимание на ролик из России, на котором хаски отказывается вылезать из машины на лед замерзшего Байкала, сообщает канал "Расстрельный". Уговорам людей пес не поверил и решился выпрыгнуть только тогда, когда ему подложили покрывало. Благодаря вниманию прессы ролик набрал за сутки почти 150 тысяч просмотров.

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По материалам: uposters.ru

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