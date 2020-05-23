Что смотреть онлайн 23 и 24 мая. Расписание трансляций на выходные

Влада Некрасова

23 мая

Главные события этих майских выходных сосредоточены вокруг юбилея Иосифа Бродского, но также в спиcке must-see концерт Владимира Преснякова, “Калигула” в Театре Наций, “Кафка” в Гоголь-центре, "Жизель" в Мариинке и Акрама Хана. Гид по лучшим российским и мировым культурным событиям в Сети — в традиционной подборке РИА Новости.

С 2:30 (23 мая) до 1:30 (24 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна редкая архивная запись “Дон Жуана” Вольфганга Амадея Моцарта. В постановке Герберта Графа, которая продержалась в репертуаре театра 33 года, главные роли исполнили Джеймс Моррис, Джоан Сазерленд, Джон Брекнок.

покажет спектакль по сказке Самуила Маршака

В 11:00 Ханты-Мансийский театр кукол ждет маленьких зрителей на спектакль "Айболит" по произведению Корнея Чуковского в постановке Людмилы Федоровой.

В 11:00 стартует фестиваль Nomad Vibes, двухдневный марафон для всех любителей энергичной музыки. К хедлайнерам, группе Shortparis, и местным казахстанским исполнителям присоединятся российские музыканты: "Психея", Louna, Tequilajazzz, "7раса", "Тараканы!" и другие.