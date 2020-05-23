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Демократы требуют от Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Демократы требуют от Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Демократы, которые руководят комитетами в Палате представителей США, отправили в Белый дом письмо с требованием к президенту Дональду Трампу объяснить отправку в Россию аппаратов ИВЛ. Об этом сообщает The Hill.

Демократы высказали опасения, что отгрузка аппаратов Москве произошла на фоне критической ситуации в борьбе за жизни больных коронавирусом американцев.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что вы предоставляете России жизненно важные аппараты, когда они срочно необходимы здесь, в Соединенных Штатах, для борьбы с коронавирусным кризисом и спасения американских жизней. Использование долларов американских налогоплательщиков для покупки и доставки аппаратов за границу не может и не должно использоваться в качестве политической выгоды», — говорится в письме.

Авторы письма дали президенту срок до 4 июня, чтобы предоставить Конгрессу информацию о поставках.

Как уже сообщало ИА Newstes, самолет ВВС США 21 мая доставил в Москву 50 аппаратов ИВЛ.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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