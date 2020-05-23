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Директор Бориса Моисеева ответил на сообщения о его состоянии

Директор Бориса Моисеева ответил на сообщения о его состоянии
Арт-директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал сообщения о состоянии артиста.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов и продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в интервью "Собеседнику" рассказали о проблемах со здоровьем у Моисеева. По словам Разина, артист якобы "не помнит людей, не помнит события".

Директор певца возразил, что на самом деле с Моисеевым все в порядке. Певец ведет образ жизни "артиста-пенсионера", следит за здоровьем, гуляет, смотрит кино и записи своих выступлений, раз в год уезжает в Юрмалу, где также общается с друзьями и коллегами.


"Он не одинок, поверьте мне. С ним все в порядке. Настроение у него отличное. Я прихожу к нему почти каждый день. Он позитивный человек, с юмором ко всему относится. Но ту чушь, которую про него пишут… Он видит эти статьи и расстраивается", — сказал Горох.

# Россия
По материалам: ria.ru

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