Диверсия в зоне карабахского конфликта: Азербайджан готовится к войне
Армия обороны Нагорного Карабаха (Арцаха) пресекла попытку диверсионного проникновения со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Как сообщает VERELQ 23 мая со ссылкой на данные министерства обороны непризнанной республики, армянские передовые подразделения вовремя засекли продвижение азербайджанских спецназовцев и «нанеся им потери, отбросили их на исходные позиции».
В ходе завязавшейся перестрелки у Армии обороны Нагорного Карабаха потерь нет, — сообщает источник. Вместе с тем, министерство обороны НКР «призывает азербайджанскую строну воздержаться от бесперспективной тактики искусственного обострения ситуации».
В данном контексте примечательны прогнозы директора по развитию «Фонда содействия технологиям XXI века» Ивана Коновалова, озвученные 20 мая в интервью ереванской газете «Голос Армении». В частности, по его словам, азербайджанская армия готовится к войне.
«С уверенностью можно говорить, что в регионе (Закавказья — ИА Newstes) будет война. Когда конкретно, сложный вопрос. События 2016 года это показали и доказали. Конфликт просто так не решится. Азербайджанская армия готовится к войне, и это надо понимать», — заявил Коновалов, комментируя предстоящие с 18 по 22 мая в Азербайджане широкомасштабные военные учения с участием до 10 000 военнослужащих, около 120 единиц артиллерии и бронетехники, 200 единиц ракетно-артиллерийских комплексов, 30 единиц авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.
Напомним также, что 2 мая на Центральном командном пункте глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с руководящим составом азербайджанской армии, и в своем выступлении отметил, что война может начаться в любой момент.
При этом Иван Коновалов указал, что «в Москве существует неопределенность по поводу политики Пашиняна».
Как ранее сообщало ИА Newstes, министерство обороны Армении распространило заявление, в котором осудило проведение Азербайджаном масштабных военных учений рядом с зоной карабахского конфликта. Армянское военное ведомство посчитало шаг азербайджанской стороны попыткой обострить ситуацию в регионе. Официальный Ереван призывает Баку проявить сдержанность и уважать взятые на себя международные обстоятельства. Одновременно военное руководство республики предупреждает, что любая попытка стягивания вооружений или живой силы к границам Армении и линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта будет расценена как провокация со всеми вытекающими отсюда последствиями.