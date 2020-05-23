Диверсия в зоне карабахского конфликта: Азербайджан готовится к войне

Алексей Вольцев

Армия обороны Нагорного Карабаха (Арцаха) пресекла попытку диверсионного проникновения со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Как сообщает VERELQ 23 мая со ссылкой на данные министерства обороны непризнанной республики, армянские передовые подразделения вовремя засекли продвижение азербайджанских спецназовцев и «нанеся им потери, отбросили их на исходные позиции».

В ходе завязавшейся перестрелки у Армии обороны Нагорного Карабаха потерь нет, — сообщает источник. Вместе с тем, министерство обороны НКР «призывает азербайджанскую строну воздержаться от бесперспективной тактики искусственного обострения ситуации».

«В противном случае всю ответственность за сложившуюся напряженность будет нести азербайджанская сторона», — говорится в сообщении Минобороны НКР.

В данном контексте примечательны прогнозы директора по развитию «Фонда содействия технологиям XXI века» Ивана Коновалова, озвученные 20 мая в интервью ереванской газете «Голос Армении». В частности, по его словам, азербайджанская армия готовится к войне.

«С уверенностью можно говорить, что в регионе (Закавказья — ИА Newstes) будет война. Когда конкретно, сложный вопрос. События 2016 года это показали и доказали. Конфликт просто так не решится. Азербайджанская армия готовится к войне, и это надо понимать», — заявил Коновалов, комментируя предстоящие с 18 по 22 мая в Азербайджане широкомасштабные военные учения с участием до 10 000 военнослужащих, около 120 единиц артиллерии и бронетехники, 200 единиц ракетно-артиллерийских комплексов, 30 единиц авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

«Действительно, проведение таких масштабных учений в условиях, когда ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии, вызывает определенную иронию. Азербайджан хочет показать, что при любых, даже катастрофических ситуациях, решение карабахского вопроса остается его главнейшей задачей. Да, это демонстрация силы и решимости идти до конца. Если смотреть в общем, то и в регионе Южного Кавказа, и в регионе Большого Ближнего Востока относительное затишье. Это касается и действий Турции в Сирии. Снижение накала напряженности, «замирение» конфликтов определенно не устраивает ни Турцию, ни Азербайджан. В этом смысле Азербайджан «работает» и за себя, и за своего основного союзника — Турцию, показывая, что «порох всегда держит сухим», — считает эксперт.

Напомним также, что 2 мая на Центральном командном пункте глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с руководящим составом азербайджанской армии, и в своем выступлении отметил, что война может начаться в любой момент.

При этом Иван Коновалов указал, что «в Москве существует неопределенность по поводу политики Пашиняна».

«Уверяю вас, в Кремле внимательно следят за событиями, которые происходят у своего единственного союзника на Южном Кавказе. Из Еревана звучит много разных, зачастую, противоречивых заявлений. Многое неясно. Непонятен политический курс руководства Армении. Прошло достаточно много времени, чтобы все возможные препятствия в развитии двусторонних отношений были устранены. Но не видно перспектив дальнейшего сотрудничества. Заявления, „что Армения настроена на развитие стратегического партнерства с Россией и максимально продуктивное участие в Евразийском экономическом союзе“, неубедительны. Некие, вполне определенные силы, педалируют тему вывода 102-ой российской военной базы. Я уже говорил, зачем надо увеличивать боевой потенциал военной базы? Только по одной причине. Это нужно делать для того, чтобы какие-то внешние акторы, внешние силы по достоинству оценили это увеличение сил. Чтобы было понятно, что Россия готова в случае негативного развития ситуации предоставить эту базу как основу защиты государственности Армении и основу защиты взаимоотношений России и Армении. Не понятно: в Армении это понимают в полном объеме или нет?», — посетовал Ивана Коновалов.

Как ранее сообщало ИА Newstes, министерство обороны Армении распространило заявление, в котором осудило проведение Азербайджаном масштабных военных учений рядом с зоной карабахского конфликта. Армянское военное ведомство посчитало шаг азербайджанской стороны попыткой обострить ситуацию в регионе. Официальный Ереван призывает Баку проявить сдержанность и уважать взятые на себя международные обстоятельства. Одновременно военное руководство республики предупреждает, что любая попытка стягивания вооружений или живой силы к границам Армении и линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта будет расценена как провокация со всеми вытекающими отсюда последствиями.