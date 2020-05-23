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Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масокФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок. Он назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых масок предназначены для разных целей. Видеозапись доступна на YouTube.

«Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов — якобы если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред», — сказал врач.

По словам Мясникова, маску можно надевать любой стороной, самое главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу.

Ранее Мясников заявил, что единственной эффективной мерой защиты от коронавируса является соблюдение социальной дистанции. «Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Опасность поголовного ношения масок в том, что они создают иллюзию защиты. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят!» — предупредил доктор.

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По материалам: lenta.ru

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