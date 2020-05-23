Джоан Роулинг раскрыла тайну о рождении «Гарри Поттера»

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, раскрыла тайну о рождении первого произведения о своем герое. В Twitter она опровергла несколько заблуждений, связанных с местом написания книги.

Роулинг указала, что первые главы книг о Гарри Поттере были написаны в съемной комнате в Лондоне. Комната располагалась над магазином спортивных товаров, писательница выложила фотографию дома.

Она подчеркнула, что бывала в кафе The Elephant House, над дверью которого указано, что это место рождения «Гарри Поттера», однако к тому времени Роулинг уже несколько лет писала книгу. Она также отметила, что никогда не бывала в книжном магазине «Библиотека Гарри Поттера» в Португалии.

Ранее в мае Роулинг пожаловалась на шумиху вокруг биткоинов, заявив, что не понимает, как они работают. Глава Tesla и Space X Илон Маск попытался объяснить ей, как устроены криптовалюты.