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"Единая Россия" предложила отсрочить платежи по долгам для пенсионеров и бизнеса

"Единая Россия" предложила отсрочить платежи по долгам для пенсионеров и бизнеса

"Единая Россия" предложила отсрочить платежи по задолженностям для пенсионеров и бизнеса. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Документ разработали секретарь Генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов и замсекретаря Генсовета партии, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Как отметил Турчак, что ситуация с коронавирусом нанесла серьезный урон экономике и деловой жизни. Законопроект призван сможет поддержать бизнес и граждан "в этих непростых условиях".

В частности, авторы проекта закона предлагают предоставить индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях без обращения в суд однократную рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей не более, чем на один год. В документе также прописана норма о запрете в течение срока рассрочки применения мер принудительного исполнения.

Единороссы также предлагают предоставить пенсионерам, не имеющим иных источников доходов, кроме пенсии, без обращения в суд однократную рассрочку по взысканию задолженности по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей не более, чем на два года. При условии, что их пенсия составляет менее двух МРОТ.

Кроме того, согласно законопроекту, до 1 октября вводится мораторий на изъятие движимого имущества, находящегося по месту жительства должника. Эту меру предлагается применить как на физические лица, так и индивидуальных предпринимателей.

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По материалам: uposters.ru

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