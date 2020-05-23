Егор Крид и Loc-Dog вместо баттла представили совместный трек

Анастасия Иванова

Российские рэперы Егор Крид и Loc-Dog (Александр Жвакин) представили в Сети новый совместный трек "Карие глаза". Тем самым они объявили, что выходят из 17-го Независимого рэп-баттла, организованного сайтом hip-hop.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнителей.

"Это неожиданный дуэт с интересной историей: Егора Крида и Loc-Dog поставили в пару на баттле. Но вместо того, чтобы писать дисс-трек друг на друга, артисты объединились, чтобы порадовать поклонников совместной работой", — говорится в релизе.

В песне музыканты поют о любви: рассказывают о девушке с карими глазами, с которой познакомились на одной из тусовок, и теперь не могут забыть.

не сдали треки для того чтобы попасть в седьмой раунд (вчера прием заявок был закончен).

"Досдач не будет, а так как они стоят в паре, седьмой раунд обретает спасательный круг: лучший из проигравших в этом этапе пройдёт в восьмой", — объявили организаторы на странице ВКонтакте.

Многие пользователи разочаровались, что исполнители вышли из баттла, но песню приняли положительно.

"Очень печально, что Лочи не сдал трек на раунд, так хотел, чтобы он победил", —прокомментировал Виктор Королев.

"Поддерживаю, да и трек нормальный вышел", — присоединился к обсуждению Максим Данилов.

"Я ждал контент от одного из любимых исполнителей — я его получил", — заявил Паша Иванов.