Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года

Вадим Карасев

Последний месяц весны и сама весна подходят к концу. Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы встретить лето правильно и завершить все самые важные дела без проволочек.

Звезды и планеты на этой неделе грозят войти в диссонанс. Это не значит, что каждого из нас ждут большие неурядицы, но это совершенно точно означает, что необходимо быть более осторожными и осмотрительными. Если вы почувствуете, что удача покинула вас, что надвигаются большие проблемы, воспользуйтесь сильными заговорами на везение. Они помогут остаться на плаву в любой из сфер жизни.

Овен

У Овнов начинается неделя, на которой возможны серьезные изменения во всех сферах жизни. К сожалению, предсказать, насколько они будут позитивны или негативны, не получится. Придется полагаться во всем на свою мудрость, логику и не доверять ничего интуиции, которая будет менее сильной. Также не стоит доверять незнакомцам.

Что звезды и планеты точно усилят, так это эмпатию Овнов. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, чем она может быть опасна. Овны станут более чувствительными, поэтому смогут лучше понимать других людей. Это можно использовать в своих целях. В целом неделя будет довольно продуктивной, поэтому не стоит сидеть без дела и лениться.

Телец

Самыми опасными и неудачными днями недели станут 26 и 27 мая. Звезды вызовут у Тельцов нехватку уверенности в себе, а также могут серьезно подпортить их планы на будущее. Еще ночные светила могут вызвать тревожность и беспокойство у людей этого Знака. Именно поэтому им стоит пользоваться пятью полезными техниками повышения настроения.

Вторая половина рабочей недели и остаток недели в целом для Тельцов окажутся временем побед и большой удачи. Велика вероятность того, что май завершится для этих людей очень удачно, позитивно и позволит Тельцам решить все свои самые важные проблемы перед началом лета. Настало время продуктивной и работы и полной самоотдачи.

Близнецы

Звезды и планеты для этих людей будут самыми позитивными и созидательными на этой неделе. Это значит, что Близнецам удастся преуспеть в большинстве сфер жизни. Самое главное — не торопиться и не гнаться за двумя зайцами одновременно. Изменить судьбу помогут также три эффективные практики.

Самое важное — это позитивный настрой и вера в то, что всё возможно. Если не верить в собственные силы, можно столкнуться с проблемами и неурядицами. Конец недели идеально подходит для смены обстановки и поездок делового характера. Пятницу и субботу астрологи советуют не проводить в одиночестве.

Рак

У Раков в период с 25 по 31 мая могут начаться проблемы на работе и в бизнесе. Специальные заговоры на работу помогут в обретении мотивации, энтузиазма, творческой энергии. Также полезно будет вести себя правильно с коллегами и клиентами. Стоит быть максимально дипломатичными, открытыми и готовыми помочь в трудную минуту.

Всем Ракам, которые задумали на этой неделе начать что-то новое, звезды помогут обрести уверенность в себе, но лучше не полагаться на ночные светила. Астрологи рекомендуют самостоятельно просчитывать все ходы и планировать дела, а также не делиться планами с окружающими. Желательно держать в секрете всё самое важное, чтобы обойти стороной неприятности.

Лев

На этой неделе Львам лучше не приобретать что-то новое из внутренних качеств, а избавляться от всего лишнего. То же самое касается и различных вещей. Благоприятнее избавиться от всего ненужного, чем тратить деньги. Например, Раки могут вспомнить о семи вещах, которые блокируют путь к счастью. Астрологи советуют провести внутреннюю «ревизию» и побороть свои страхи и неуверенность.

Звезды будут позитивными в понедельник, среду и воскресенье. Из-за такого разброса дней будет сложно настроиться на нужный лад, поэтому желательно не терять хватки. В эти выходные не время релаксировать и лениться. Важно заниматься домашними делами и уборкой, чтобы сделать жилище местом силы.

Дева

У Дев ожидается весьма продуктивная, но нервная и не во всем приятная неделя. Перво-наперво астрологи рекомендуют настроиться на оптимистичную волну. Что касается тревоги и стрессов, то избавиться от этого помогут дыхательные техники. Своевременный отдых тоже пойдет на пользу — лучше не засиживаться над работой допоздна.

Самые лучшие дни в плане энергетики — пятница и суббота. Звезды сделают Дев удачливыми, это идеальные дни для любви и романтических приключений, флирта, поиска новых отношений. В эти два дня у Дев будет возможность понравиться кому угодно. Представителей данного Знака ждет удача и позитив.

Весы

Весам стоит правильно выбирать окружение в самом конце весны. Астрологи советуют как можно меньше общаться с представителями злых Знаков Зодиака. Эти люди могут заражать негативом и вставлять палки в колеса, сами того не желая. Это не значит, что каких-то приятелей и знакомых придется избегать и игнорировать. Лучше просто не обращать внимание на их критику и замечания и ограничить общение в конце мая.

Также астрологи отмечают, что Весам на этой неделе понадобится больше внимания к деталям. Важно не упускать никаких мелочей, потому что именно в них может быть скрыта истина. Каждый новый день можно проживать с ощущением того, что жизнь подарит что-то новое. Не стоит жить прошлым и думать о вчерашнем дне.

Скорпион

Скорпионам последняя неделя мая подарит много новых ощущений, позитива и ярких эмоций. Это очень удачное время для любовных поисков, для общения и романтики. Всем, кто находится в активном поиске, желательно проверять любовную совместимость перед началом новых отношений.

В делах и финансовой сфере Скорпионам лучше быть осторожнее в понедельник — самый негативный день недели. Со вторника энергетика звезд и планет станет намного оптимистичнее. Наступит идеальное время для финансовых вложений, сделок. В конце недели можно будет совершать дорогостоящие приобретения, делать подарки родственникам, друзьям, второй половинке.

Стрелец

Стрельцам, возможно, придется уже в начале недели столкнуться с некоторыми трудностями, из-за чего может возникнуть ощущение того, что в жизни наступила черная полоса. Мощный заговор от проблем и неудач поможет выбраться на «светлую сторону». Также благоприятно на настроении могут сказаться физические упражнения и прогулки.

Последние дни мая лучше провести бок о бок с теми, кого Стрельцы любят. Это идеальное время для совместных дел, поездок, приключений. С близкими людьми можно отправиться за покупками либо навестить старых знакомых, дальних родственников. Полезно также будет и побыть немного в уединении. Стоит выделить для этого пару вечеров.

Козерог

У Козерогов наступает идеальное время для самостоятельного движения вперед. Не стоит никого просить о помощи — нужно все делать самим. Астрологи не советуют делегировать полномочия и скидывать ответственность на окружающих: в таком случае удача может отвернуться. Желательно также защитить себя от чужой негативной энергии.

Речь может идти о токсичных людях, энергетических вампирах и врагах. Даже близкие люди могут излучать скептицизм, который ляжет в основу полосы неудач. Козерогам стоит быть предельно осторожными и осмотрительными. Это идеальное время для начала и завершения важных дел, интеллектуального развития.

Водолей

Эта неделя может стать для Водолеев крайне стрессовой и непростой. Эксперты советуют людям данного Знака пользоваться медитацией на снятие тревоги и усталости. Также полезно будет больше думать о хорошем, представлять себе светлое будущее и фокусироваться на оптимистичных мыслях.

Конец недели будет временем обострения интуиции и творческих способностей. Больше всего повезет представителям профессий, требующих креативного подхода к решению задач. Не обойдет стороной удача и тех, кто постоянно общается с людьми по зову долга. Желательно не откладывать на потом то, что можно сделать сейчас.

Рыбы

Наступает период любви, ярких эмоций, начала новых отношений и знакомств. Астрологи советуют проявлять активность в социальных сетях, больше общаться с друзьями, проводить время со второй половинкой, детьми и родителями. В конце недели или даже в будние дни можно собраться с друзьями, повеселиться, сменить обстановку.

Главное во всем этом — не забывать об обязанностях. Рисковать и влезать в авантюры не стоит — лучше спокойно решать насущные проблемы, а также заниматься домашними делами. В любви опасными могут быть негативные установки, от которых лучше избавляться как можно скорее. В этом Рыбам помогут советы близких и шестое чувство.