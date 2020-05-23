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Госдеп назвал условие для снятия санкций с "дочки" Роснефти

Госдеп назвал условие для снятия санкций с "дочки" Роснефти
США не снимут санкции с Rosneft Trading при наличии любых связей между властями Венесуэлы и "Роснефти", заявила в пятницу журналистам помощник замгоссекретаря по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти.

"Если любые связи между "Роснефтью" и режимом Мадуро будут продолжаться, мы не снимем санкции. Мы можем рассмотреть введение дополнительных санкций против других организаций, которые вступают в новые отношения с режимом Мадуро", - сказала она в ходе телефонного брифинга в ответ на вопрос РИА Новости о том, могут ли США рассмотреть вопрос снятия санкций с Rosneft Trading после того, как в середине мая было официально объявлено о том, что "Росзарубежнефть" приобрела активы "Роснефти" в Венесуэле.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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