Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю

Влада Некрасова

Совет Государственной Думы в четверг решил проводить пленарные заседания нижней палаты парламента еженедельно, чтобы обеспечивать реализацию мер президента РФ по поддержке граждан и бизнеса, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Мы приняли решение проводить заседания (Госдумы) каждую неделю. Мы исходим из того, что решения, принимаемые президентом о мерах поддержки наших граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, и не только, должны получать законодательное сопровождение. В этой связи все депутаты единодушно высказали позицию, что нам нужно перейти на такой режим работы", - сказал Володин по итогам Совета Думы.