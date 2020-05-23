Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю

Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю
Совет Государственной Думы в четверг решил проводить пленарные заседания нижней палаты парламента еженедельно, чтобы обеспечивать реализацию мер президента РФ по поддержке граждан и бизнеса, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Мы приняли решение проводить заседания (Госдумы) каждую неделю. Мы исходим из того, что решения, принимаемые президентом о мерах поддержки наших граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, и не только, должны получать законодательное сопровождение. В этой связи все депутаты единодушно высказали позицию, что нам нужно перейти на такой режим работы", - сказал Володин по итогам Совета Думы.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Битва бикини: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер готовятся к пляжному сезону в новых купальниках
Битва бикини: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер готовятся к пляжному
Оценена мощность грядущей второй волны коронавируса
Оценена мощность грядущей второй волны коронавируса
Российские дипломаты ответили на обвинения в дезинформации по Covid-19
Российские дипломаты ответили на обвинения в дезинформации по Covid-19
"Звездные войны" отмечают 40 лет со дня выхода V эпизода новым сайтом
"Звездные войны" отмечают 40 лет со дня выхода V эпизода новым сайтом
Покинутый отцом в детстве мужчина стал папой для миллиона пользователей сети
Покинутый отцом в детстве мужчина стал папой для миллиона
Эксперт рассказала, что делать пострадавшим от мошенников клиентам банков
Эксперт рассказала, что делать пострадавшим от мошенников клиентам
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Во Франции разрешат религиозные церемонии
Во Франции разрешат религиозные церемонии
Госдеп назвал условие для снятия санкций с "дочки" Роснефти
Госдеп назвал условие для снятия санкций с "дочки" Роснефти
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю
Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю
Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило

Топ на сегодня

Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

Еще по теме

Госдума сэкономила 32,3 миллиона рублей за счёт депутатских отгулов
Госдума изменила порядок своей работы
Володин: депутаты считают эффективными меры поддержки, озвученные президентом
Депутатов научат заниматься гимнастикой по системе Валуева