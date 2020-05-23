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Госдума приняла закон о поддержке благотворительности

Госдума приняла закон о поддержке благотворительности

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговых льготах для индивидуальных предпринимателей, коммерческих предприятий и социально ориентированных НКО, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Проект закона принят по итогам встречи президента Владимира Путина с активистами проекта "Мы вместе", передает РИА Новости.

Документом вносятся изменения во вторую часть "Налогового кодекса Российской Федерации" и дополняются подпунктами 195 и 196. Теперь до 1% от выручки на благотворительность не будет облагаться налогом.

Закон освобождает от налога доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий новой коронавирусной инфекции оказывающим социальные услуги гражданам, в том числе медикам и социальным работникам.

Проект закона также устанавливает нулевой тариф страховых взносов в отношении выплат в пользу физических лиц, которые начислены за апрель-июнь 2020 года. Что же касается фиксированных пенсионных взносов на 2020 год, то в этом случае документ предлагает установить выплату в размере 20 тыс. 318 рублей. В данный момент эта выплата равняется 32 тыс. 448 рублям.

Кроме того, при расчете налога на прибыль не будут учитываться доходы компаний, возникшие из-за списания задолженности по кредиту либо начисленным процентам. Кредит при этом должен быть выдан с 1 января по 31 декабря 2020 года в рамках президентской программы, которая предполагает, что компании не нужно возвращать заемные деньги, если она сохранила 90% персонала.

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По материалам: uposters.ru

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