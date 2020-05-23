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Госпомощь агропрому рассчитают по новой формуле

Госпомощь агропрому рассчитают по новой формуле

Тема: Какие законы вступают в силу


Кабинет министров уточнил методику подсчета размера госпомощи для компенсации расходов российских сельхозпроизводителей на сертификацию их продукции на внешних рынках.

Соответствующее постановление Правительства РФ от 13 мая 2020 года № 664 «О внесении изменений в пункт 6 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках» вступает в силу сегодня, 23 мая.

Скорректирована формула расчета размера субсидий на компенсацию части затрат, которые связаны с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках.

Государство по-прежнему готово возместить от 50 до 90 процентов расходов сельхозпроизводителей на указанные нужды. Основным условием получения помощи остаются выполненные в течение года контракты на поставку продукции на сумму, превышающую объем предоставляемой субсидии в 5-10 раз.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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