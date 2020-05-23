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Хуснуллин: трассу "Москва-Казань" могут построить за четыре года

Хуснуллин: трассу "Москва-Казань" могут построить за четыре года
Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Вчера закончил разбирать планы дорог "Москва – Казань", это часть дороги "Европа - Западный Китай". Вчера я определил план действий, буду еженедельно проводить штаб, чтобы раскачать эту стройку. Нормативный срок строительства - восемь лет, хотим попробовать собрать эту схему за четыре года", - сказал Хуснуллин.

"Европа - Западный Китай" - масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту "Санкт-Петербург - Москва - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Алма-Ата - Урумчи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган" составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр - КНР и 2192 километра - по России.


Автодорога "Москва-Казань" в два раза должна сократить время в пути между городами. В ноябре 2019 года тогдашний вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что строительство головного участка трассы - до Владимира - начнется во втором полугодии 2020 года, а полностью новая дорога будет готова к 2027 году.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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