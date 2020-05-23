Иран пообещал США проблемы, если они тронут иранские танкеры у Венесуэлы

Влада Некрасова

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил сегодня, 23 мая, об ответных мерах против Соединённых Штатов, если они «создадут проблемы» для танкеров, перевозящих иранское топливо в Венесуэлу, передаёт новостное агентство Mehr.

«Если наши танкеры в Карибском бассейне или где-либо в мире столкнутся с проблемами, вызванными американцами, у них (у США. — Ред.) также будут проблемы», — заявил Роухани в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамим бин Хамадом аль-Тани, который состоялся в субботу.

Президент Ирана указал на «ряд действий» со стороны США, создающих «неприемлемую обстановку» в различных точках мира, заявив, что Тегеран первым не пойдёт как на обострение ситуации и её доведение до вооружённого конфликта.

Согласно данным компании Refinitiv Eikon, отслеживающей морскую транспортировку нефти, флотилия из пяти танкеров, перевозящих иранское топливо (бензин) для Венесуэлы, приближается к Карибскому морю, и ожидается, что первый из них достигнет вод южноамериканской страны уже в это воскресенье, 24 мая.

Американская газета The Wall Street Journal ранее на этой неделе сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматривается вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих торговых судов в случае дозаправки в портах третьих стран.

Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сообщил, что Каракас предупредил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о военной угрозе со стороны США иранским кораблям, везущим топливо в Боливарианскую Республику. В свою очередь, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что иранские танкеры с нефтью в исключительной экономической зоне его страны будут сопровождать боевые корабли и самолёты южноамериканской республики.