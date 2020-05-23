Испанская компания отказалась от сотрудничества с «Газпромом»

Вадим Карасев

Фото: Mariana Bazo / Reuters

В связи с пересмотром стратегии испанская компания Repsol отказалась от сотрудничества с «Газпромом» на Гыданском полуострове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Газпром нефти».

По его словам, компания по-прежнему хочет реализовать этот проект с последним оставшимся участником — нидерландской Shell. Соглашение стороны подписали в июне 2019 года, предполагалось, что сделка будет закрыта в 2020 году.

Еще в декабре 2018 года «Газпром нефть» и Repsol выкупили геологическую компанию «АСБ Гео», причем испанцы получили долю 50,01 процента. Тогда же была получена лицензия на геологоразведку и добычу углеводородов на Гыданском полуострове. Предполагалось, что бурение первой скважины на Лескинском лицензионном участке завершится в 2020 году.

В среду, 20 мая, совет директоров «Газпрома» разрешил продать Respol за один рубль собственную долю в компании при соблюдении указанных в договоре условий.

Год назад казахстанская «АрселорМиттал Темиртау» (структура металлургической компании ArcelorMittal) разорвала контракт с ТОО «Ник-Ойл» (местный дистрибьютор «Газпромнефть — смазочные материалы»). В компании посчитали, что контракт с «Газпром нефть» создает риски для гендиректора Парамжита Калона, который также возглавляет украинскую «АМТ Кривой Рог».