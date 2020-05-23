Итальянскому вирусологу угрожают в соцсетях за требование соблюдать карантинные меры

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Италии на известного миланского вирусолога Фабрицио Прельяско в соцсетях обрушилась лавина угроз за то, что он призвал на этапе выхода страны из чрезвычайной ситуации, вызванной COVID-19, соблюдать осторожность и воздержаться от участия в «ночной жизни» городов, пишет в субботу Ascanews.

В связи с этим руководитель Национальной федерации орденов врачей (Fnomceo) Филиппо Анелли выступил с заявлением, в котором, в частности говорится, что «наука не может быть хорошей, когда спасает, и плохой, когда советует соблюдать осторожность». Данные, свидетельствующие о снижении числа заражений и замедлении циркуляции вируса, подтверждают мнение о том, что это было достигнуто именно строгими ограничительными мерами, подчеркнул он.

По данным службы гражданской защиты за субботу, в Италии зарегистрировано 669 новых случаев заражения коронавирусом. Носителями COVID-19 являются 57 752 человека. Из них 84% признаны асимптомными больными и поэтому проходят лечение в условиях домашнего карантина. 8 695 человек госпитализированы, ещё 572 пациента с тяжёлыми формами заболевания находятся в отделениях интенсивной терапии — это на 23 человека меньше по сравнению с пятницей.

За сутки поправились от коронавируса 2 120 человек, общее число выздоровевших теперь составляет 138 840. В то же время умерли 119 человек. Общее число смертных случаев от COVID-19 достигло 32 735. Общее количество инфицированных в Италии с учетом выздоровевших и умерших на сегодня составляет 229 327.