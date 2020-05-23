Эксперт предсказала возможное сокращение пенсионного возраста

Вадим Карасев

В России могут сократить пенсионный возраст, если будет значительный рост безработицы. Людям предпенсионного возраста могут предложить уйти, обеспечив их пособием. Куда сложнее придется молодым людям, так как они не могут рассчитывать на материальную поддержку от государства. Поэтому пенсионный возраст могут сократить, - считает доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева, - пишет издание Прайм.

Государство может прибегнуть к вынужденной мере уменьшения возраста для выхода на пенсию. В условиях жёсткой безработицы, которая наступит после пандемии, необходимо обеспечить работой в первую очередь молодёжь, - говорит эксперт. По некоторым расчётам на досрочную пенсию смогут претендовать от 1,5 до двух миллионов человек.

В новых условиях необходимо проанализировать отрасли, в которых будет наблюдаться безработица. Нужно будет понять, какие специалисты могут остаться без работы, кто может заменить ушедших на досрочную пенсию. Также на принятие решения может повлиять и состояние бюджета страны.

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