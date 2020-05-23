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Эксперт рассказал, как президент Словакии ввела моду на ношение масок

Эксперт рассказал, как президент Словакии ввела моду на ношение масок
Благополучный выход Словакии из пандемии можно объяснить, помимо прочего, дисциплинированностью людей, выполнивших указания властей о ношении масок, и главный пример в этом подала согражданам президент республики Зузана Чапутова, заявил РИА Новости руководитель братиславского аналитического центра Comenius Analytica Владимир Бачишин.

С начала марта коронавирусом в Словакии заболели 1503 человека, выздоровели 1256, скончались 28 заболевших. За последние сутки в стране зарегистрирован лишь один новый больной с COVID-19. В больницах остаются 76 пациентов.

"Сразу после того, как правительство Словакии ввело 12 марта из-за пандемии COVID-19 режим чрезвычайного положения с обязательным ношением вне дома защитных масок на лице, эти маски надели все – от рядовых граждан до дикторов телевидения и руководителей страны. Ни один человек с этого дня не появлялся на экранах ТВ без этой, наверное, самой наглядной приметы пандемии. Причем из-за первоначальной нехватки масок в аптеках люди начали шить их дома, на все лады и вкусы", - говорит Бачишин.

По словам эксперта, пока остается тайной, кто шил маски для президента республики Зузаны Чапутовой – она сама, подруги или профессиональные швеи.

# В мире
По материалам: ria.ru

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