Эксперт рассказал, как президент Словакии ввела моду на ношение масок

Алексей Вольцев

Благополучный выход Словакии из пандемии можно объяснить, помимо прочего, дисциплинированностью людей, выполнивших указания властей о ношении масок, и главный пример в этом подала согражданам президент республики Зузана Чапутова, заявил РИА Новости руководитель братиславского аналитического центра Comenius Analytica Владимир Бачишин.

С начала марта коронавирусом в Словакии заболели 1503 человека, выздоровели 1256, скончались 28 заболевших. За последние сутки в стране зарегистрирован лишь один новый больной с COVID-19. В больницах остаются 76 пациентов.

"Сразу после того, как правительство Словакии ввело 12 марта из-за пандемии COVID-19 режим чрезвычайного положения с обязательным ношением вне дома защитных масок на лице, эти маски надели все – от рядовых граждан до дикторов телевидения и руководителей страны. Ни один человек с этого дня не появлялся на экранах ТВ без этой, наверное, самой наглядной приметы пандемии. Причем из-за первоначальной нехватки масок в аптеках люди начали шить их дома, на все лады и вкусы", - говорит Бачишин.

По словам эксперта, пока остается тайной, кто шил маски для президента республики Зузаны Чапутовой – она сама, подруги или профессиональные швеи.