Эксперт рассказала, что делать пострадавшим от мошенников клиентам банков

Лидия Мартынова

Сотни тысяч клиентов российских банков ежегодно становятся жертвами мошенников. Что делать жертве "социальных инженеров" и есть ли шанс вернуть свои деньги, РИА Новости рассказала заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Один из распространенных способов мошенничества с использованием социальной инженерии - звонок злоумышленника от имени сотрудника банка, который заявляет клиенту, что его средства в опасности. Порой мошеннику удается убедить жертву перевести деньги якобы на безопасный счет. Как показывает практика, методы банков по защите клиентов в подобных случаях не всегда срабатывают – жертва под впечатлением от общения с "социальным инженером" все равно переводит деньги мошенникам, подтверждая операцию в своем банке.