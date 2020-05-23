Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Эксперт рассказала, что делать пострадавшим от мошенников клиентам банков

Эксперт рассказала, что делать пострадавшим от мошенников клиентам банков

Эксперт рассказала, что делать пострадавшим от мошенников клиентам банков
Сотни тысяч клиентов российских банков ежегодно становятся жертвами мошенников. Что делать жертве "социальных инженеров" и есть ли шанс вернуть свои деньги, РИА Новости рассказала заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Один из распространенных способов мошенничества с использованием социальной инженерии - звонок злоумышленника от имени сотрудника банка, который заявляет клиенту, что его средства в опасности. Порой мошеннику удается убедить жертву перевести деньги якобы на безопасный счет. Как показывает практика, методы банков по защите клиентов в подобных случаях не всегда срабатывают – жертва под впечатлением от общения с "социальным инженером" все равно переводит деньги мошенникам, подтверждая операцию в своем банке.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Битва бикини: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер готовятся к пляжному сезону в новых купальниках
Битва бикини: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер готовятся к пляжному
Оценена мощность грядущей второй волны коронавируса
Оценена мощность грядущей второй волны коронавируса
Российские дипломаты ответили на обвинения в дезинформации по Covid-19
Российские дипломаты ответили на обвинения в дезинформации по Covid-19
"Звездные войны" отмечают 40 лет со дня выхода V эпизода новым сайтом
"Звездные войны" отмечают 40 лет со дня выхода V эпизода новым сайтом
Покинутый отцом в детстве мужчина стал папой для миллиона пользователей сети
Покинутый отцом в детстве мужчина стал папой для миллиона
Эксперт рассказала, что делать пострадавшим от мошенников клиентам банков
Эксперт рассказала, что делать пострадавшим от мошенников клиентам
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Во Франции разрешат религиозные церемонии
Во Франции разрешат религиозные церемонии
Госдеп назвал условие для снятия санкций с "дочки" Роснефти
Госдеп назвал условие для снятия санкций с "дочки" Роснефти
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю
Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю
Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило

Топ на сегодня

Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

Еще по теме

ОНФ подготовит предложения по защите банковских карт от мошенников
В России появилась новая схема мошенничества с использованием такси
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника
Банк России разработает материалы с советами по борьбе с мошенниками