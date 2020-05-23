"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Анастасия Иванова

Певец Сергей Лазарев на съемках шоу "Однажды" на НТВ признался, что разочаровался в карьере.

По информации телеканала, выпуск программы покажут в воскресенье днем.

Причиной разочарования певец назвал принципы составления хит-парадов, которые, по мнению артиста, куплены за деньги, а не заслужены достижениями музыкантов.

"Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились, а тех людей, которые заплатили больше денег, чтобы оказаться в этих чартах. Это ужасно", — заключил Лазарев.