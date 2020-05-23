К 87-летию Джоан Коллинз: светский шик и скандалы легендарного сериала "Династия"

Вадим Карасев

Сегодня, 23 мая, отмечает день рождения актриса Джоан Коллинз. Ей исполняется 87 лет! На ее счету более 100 ролей в фильмах и сериалах — активно сниматься она начала еще в 1950-х годах, но зритель помнит и любит ее, прежде всего, как Алексис Колби из телехита 80-х "Династия". Сериал не только стал ключевым в карьере Коллинз, но и оказал существенное влияние и на моду, и на поп-культуру, поэтому сегодня предлагаем вспомнить эту легендарную историю, узнать несколько любопытных фактов о его создании и, конечно, еще раз полюбоваться эффектными нарядами.





Джоан Коллинз в роли Алексис Колби

Образ Алексис Колби, да и весь антураж сериала, рассказывающего о гламурной жизни состоятельных семей, владеющих нефтяным бизнесом и враждующих между собой не только из-за конкуренции, но и по личным причинам, завораживает публику до сих пор.





В последние годы стилистика "Династии" пережила очередной ренессанс. В 2017 году на экраны вышел одноименный сериал, который является ребутом оригинальной версии.

Дизайнер Джереми Скотт снял рекламную кампанию Moschino с участием Ирины Шейк и Джиджи Хадид по мотивам культового сериала, ну а Valentino пригласили саму Джоан Коллинз в образе Алексис сняться в рождественском ролике для бренда.





Одним словом, слава "Династии" живет, хотя сам сериал вот уже тридцать лет как закончился. И живет она во многом именно благодаря харизме Джоан Коллинз.

Когда актриса присоединилась к съемочной группе, первый сезон "Династии" уже прошел на канале ABC и, надо сказать, не произвел особого фурора, хотя создатели и возлагали на него определенные надежды — шоу должно было стать ответом на семейную сагу "Даллас" от канала CBS.





Джоан Коллинз в роли Алексис Колби и Джон Форсайт в роли Блейка Кэррингтона

Все изменилось с появлением актрисы в роли первой жены главного героя Блейка Кэррингтона во втором сезоне сериала. После этого "Династия" попала в двадцатку лучших шоу по итогам года, а также смогла занять первое место по результатам рейтинга канала.





Сама Коллинз в 1983 году выиграла премию "Золотой глобус" за исполнение роли, а ее персонаж до сих пор считается одним из самых значимых в истории американского телевидения.





Впервые и вновь

Несмотря на развлекательный и довольно скандальный характер сериала — фишкой "Династии" стали стычки, так называемые catfights, между Алексис и Кристл, новой женой Кэррингтона, — в нем затрагивались довольно серьезные и в то время еще не слишком распространенные на ТВ темы, такие как гомофобия и насилие. Кроме того, сериал стал вехой и в вопросе расового равноправия в кино и на ТВ.





Сцена драки между Алексис и Кристл

Роль Доминик Деверо, единокровной сестры Блейка, сыграла темнокожая актриса Дайан Кэрролл, что для прайм-тайм шоу того времени не было само собой разумеющимся фактом.

Я не считала количество темнокожих актеров на ТВ, но и без этого можно заметить, что их там нет,

— комментировала тогда сама Дайан.





Дайан Кэрролл в роли Доминик Деверо

Создатели "Династии" явно хотели поменять эту ситуацию и сломить ряд определенных предрассудков о том, какие роли обычно отводятся не белым актерам.

Мы хотели такую роль, где темнокожий персонаж мог бы быть на том же социальном и экономическом уровне, что и другие герои. И мы не хотим ставить темнокожую женщину в положение жертвы. В 1984 году нам хотелось создавать роли с упором на характер, а не на цвет кожи, — говорила одно из создательниц шоу Эстер Шапиро.





Кэрролл стала первой темнокожей актрисой на американском ТВ того времени, получившей весьма заметную и продолжительную роль в сериале, идущем в вечернем эфире (в контракте было прописано, что она появится как минимум в 17 из 29 эпизодов сезона).









Актриса и сама следила за сериалом и была очень заинтересована в том, чтобы присоединиться к шоу.

Они уже показали все. Они показали инцест, убийство, гомосексуальные отношения. Пришло время им заняться расовой проблемой. Я хочу быть богатой и безжалостной. Я хочу быть первой чернокожей стервой на телевидении,

— признавалась в одном из интервью Кэрролл.





Кроме того, "Династия" сломила и еще одно долго державшееся в прайм-тайм табу — в сериале у темнокожей героини были романтические связи и с белыми мужчинами. "Династия" также стала сериалом, где на первый план оказались выдвинуты зрелые женщины: и Кэрролл, и самой Коллинз на момент съемок было больше сорока лет.





Важными и даже сюжетообразующими темами стали гомосексуальность и права женщин. Так, Блейк презирает своего сына Стивена за то, что тот гей и не хочет соответствовать тому, каким отец хочет его видеть; Стивен, в свою очередь, критикует отца за политические взгляды и методы ведения бизнеса и совсем не хочет продолжать его дело.





Джек Коулман в роли Стивена и сейчас

При этом свою ориентацию Стивен вынужден скрывать — по сюжету у него есть отношения и с женщинами (его жену в сериале сыграла Хизер Локлир).





Хизер Локлир

Актер Джек Коулман признавался, что, приступая к роли, и подумать не мог, какое влияние она окажет, а сам он станет своеобразным символом.

В письмах, которые я получал, мне писали: "Это первый фильм из тех, что я когда-либо видел, когда я могу пойти к своим родителям и сказать им: "Вот, посмотрите, есть еще кто-то такой же, как я",

— вспоминал Коулман.

На роль же цепкой бизнес-леди вполне подходит его сестра Фэллон, но отец не воспринимает ее всерьез и не считает, что она способна стать лидером.





Памела Сью Мартин в роли Фэллон и сейчас

Зато в целом в сериале женщины явно находятся на авансцене и совсем не похожи на декоративные элементы сюжета, в чем тоже отличие "Династии" от конкурентов.

Мне кажется, что "Даллас" более фокусируется на мужчинах и более консервативен. Там все крутится больше вокруг бизнеса, а не вокруг семьи, а женщины выступают довольно пассивными персонажами. В то время как наших героинь совсем нельзя назвать пассивными, и они совершенно не являются жертвами,

— рассказывала Эстер Шапиро.

















Отличилась "Династия" и еще несколькими новаторскими моментами. Так, именно в этом сериале впервые на американском ТВ прозвучало слово "сука", а в качестве приглашенных звезд появились бывший президент США Джеральд Форд, который сыграл самого себя в одном из эпизодов 1983 года, вместе со своей женой Бэтти и бывшим госсекретарем Генри Киссинджером. Это единственный сериал, в котором появились приглашенные звезды такого ранга.





Светский шик и стиль 80-х

Запутанный сюжет со всеми классическими приемами "мыльной оперы" от потерянных детей до амнезии, дерзкие диалоги и образы стерв, конечно, привлекали публику, но немалую роль в зрелищности шоу сыграли и костюмы главных героинь.





"Династия" — это настоящая хрестоматия моды 80-х, а также классического гламура с увесистыми бриллиантовыми ожерельями, меховыми манто и платьями в пол.













Линда Эванс в роли Кристл

Вдохновением для художника по костюмам Нолана Миллера послужила дива кинематографа 40-х Джоан Кроуфорд. Шляпы, перчатки, сидящие по фигуре вечерние платья, роскошные шубы — все это перекочевало и в "Династию". Для моды тех лет тоже были характерны широкие плечи, так что "Династия" во многом повлияла на воскрешение этого тренда в моде 80-х годов.





Общие черты можно заметить и между персонажами, которых на экране воплощали Кроуфорд и Алексис: уложенное волнами темное каре и неизменная сигарета в руках.





Джоан КроуфордДжоан Коллинз

Вся гардеробная была четко продумана — случайных вещей на площадке не было, а каждый образ был заранее составлен вплоть до мелочей: каждому платью полагались своя сумочка, шляпка, обувь и прочие аксессуары.













В итоге родилась следующая концепция — Алексис никогда не появится в кадре в одном и том же. По воспоминаниям самого Миллера, такое указание дал исполнительный продюсер Аарон Спеллинг.

Хотя до конца соблюсти ее создателям все-таки не удалось — внимательные поклонники заметили некоторые повторы. Например, в шестом и седьмом сезонах Алексис появляется в одном и том же бело-зеленом платье. А потом в сериале фигурирует еще и аналог данного наряда, но уже в красно-белой расцветке.









Коллинз сама предложила Миллеру копировать для ее героини модели, представленные в кутюрной моде, например от Yves Saint Laurent или Chanel. И влияние этих брендов на гардероб Алексис нельзя не заметить: тут есть и костюмы с жакетами без лацканов, скроенные в стиле твидовой классики, и геометричные принты, которые в коллекциях 70-х годов широко использовал и Ив Сен-Лоран.









Когда мне стали готовить эффектные наряды для каждой сцены, даже в будуаре, всем это так понравилось, что каждую актрису стали наряжать в пух и прах,

— вспоминала Джоан Коллинз.





Актриса также рассказывала, что она довольно тесно работала с Миллером над созданием образа Алексис.

Мы вместе изучали модные журналы и фотографии принцессы Дианы. У меня остались приятные воспоминания о тех временах. Иногда ему и его команде приходилось создавать невероятно гламурный наряд за одну ночь! Но они это делали!

— делилась актриса.













Бюджет на костюмы для одной серии у Миллера составлял 35 тысяч долларов — сумма по тем временам весьма внушительная, а всего за время шоу было изготовлено порядка трех тысяч нарядов!





Нолан использовал натуральный мех, а Кристл и Алексис носили украшения от Harry Winston, которые брали в аренду.













Это был глобальный феномен! Все включали телевизор, чтобы увидеть, в чем в этот раз будут Кристл и Алексис. Впервые в истории дизайнеры в Европе смотрели в сторону Америки, чтобы уловить тренды. Люди устраивали вечеринки в стиле "Династии",

— говорил о сериале стилист Рене Хорш.









Гардероб Алексис и правда впечатляет свой изобретательностью: кажется, здесь есть все — от блестящих платьев из ламе до шелковых пеньюаров и скромных серых костюмов, но они, конечно, чужие на этом празднике фиолетовых жакетов с рукавами из меха, контрастных лацканов, эффектных total look'ов из вещей красного, желтого и ярко-розового цветов.













И тем не менее есть несколько деталей, которые определяли фирменный стиль Алексис. Это, конечно, массивные серьги, брошки и головные уборы, причем в фасонах она себя совершенно не ограничивает — тут есть и шляпки-таблетки с вуалью, и широкополые шляпы, и капоры, и плетеные вариации тюрбанов.





Кстати, Коллинз и сама была большой поклонницей такой моды — и на снимках папарацци ее можно увидеть сегодня в шляпках и леопардовых шубах.

Подплечники являются неотъемлемой частью любого костюма. Они могут быть маленькими, средними или большими, но они создают силуэт. У мужских костюмов всегда есть подплечники, а если нет, то они выглядят ужасно,

— делилась своими взглядами на моду Коллинз.









Скандал со СПИДом

В1985 году вокруг сериала разразился скандал, который едва не привел к новым правилам кинопроизводства. В промежутке между 1984 и 1985 годами актер Рок Хадсон снялся в девяти эпизодах "Династии" в роли Дэниела Риса, любовника Кристл в исполнении Линды Эванс.





Линда Эванс и Рок Хадсон

Продюсеры еще не знали, что у Хадсона обнаружен ВИЧ (актер скрывал диагноз). По сценарию между ним и Линдой был запланирован страстный поцелуй, но сцена получилась совсем иной.

Вместо того, чтобы страстно целовать меня, Рок едва коснулся моих губ, а затем отступил,

— вспоминала Эванс.





Скандал разгорелся, когда Хадсон в возрасте 59 лет умер от СПИДа. Случилось это 2 октября 1985 года, и роль в "Династии" стала последней в его карьере (а вот образ актера на экранах по-прежнему появляется — его биография стала частью сюжета нового сериала "Голливуд" Райана Мерфи, самого Рока Хадсона там сыграл Джейк Пикинг).

На тот момент болезнь еще не была хорошо изучена, и считалось, что она может передаваться воздушно-капельным путем. В прессе немедленно стала раздуваться паника: многие полагали, что актер заразил и свою партнершу по сцене.





Журналисты накалили ситуацию до такой степени, что Гильдия киноактеров была вынуждена написать письмо, в котором "рекомендовалось исключить поцелуи, которые включают обмен слюной с членами групп высокого риска по СПИДу — гомосексуалистами, теми, кто употребляет наркотики внутривенно, и больными гемофилией".

Всем частичку роскоши!

Созданный на экране мир богатой жизни был слишком соблазнительным. Неудивительно, что зрители по всему миру мечтали хоть как-то прикоснуться к вселенной Кэррингтон — Колби. Всевозможные сувениры, бьюти-продукты и прочий мерч в итоге принесли 400 миллионов долларов!





Опросы показывали, что зрители смотрят шоу не только из-за героев, но и из-за их нарядов, а студия получала письма с просьбой поделиться эскизами — первое время просьбы эти даже удовлетворяли: в неделю отсылали порядка 200 скетчей.





В линейку товаров Dynasty входили колготки за 3 доллара, духи Forever Krystle за 150 долларов (аромат был абсолютным хитом продаж), смокинги за 500 долларов, вечерние платья за 800 долларов, куклы в виде Алексис и Кристл ручной работы за 10 000 долларов и пальто из шиншиллы за 200 000 долларов.





Эскизы и выкройки от Нолана Миллера теперь тоже продавались через McCall's Pattern Co. — рукодельницы среди поклонников шоу сами могли повторить знаменитые наряды.





Кристл и Алексис в виде кукол Барби

Главные герои: до и после "Династии"

Джон Форсайт (Блейк Кэррингтон)

Актер был звездой и до "Династии". Благодаря культовому сериалу 70-х "Ангелы Чарли", где ему досталась роль загадочного невидимого миллионера и частного детектива Чарльза Таунсенда, Форсайт стал самым высокооплачиваемым актером на телевидении. Тем не менее роль Блейка досталась ему весьма неожиданно, ведь изначально на нее планировался Джордж Пеппард.

Видимо, свою роль сыграло давнее знакомство с исполнительным продюсером "Династии" Аароном Спеллингом, который работал и над "Ангелами Чарли". Форсайт стал единственным актером, который снимался во всех 220 сериях.





После "Династии" актер снимался еще в нескольких ситкомах, а в 2000 году вернулся к образу Чарли Таунсенда уже в ремейке знаменитой истории. В 1994 году у Форсайта умерла жена Джули, с которой он прожил 51 год, — ему пришлось принять сложное решение и отключить ее от системы жизнеобеспечения, так как она долгое время находилась в коме из-за проблем с легкими.





В 2002 году Форсайт снова женился на предпринимательнице Николь Картер, которая была младше его на 22 года. Джон Форсайт умер 1 апреля 2010 года от пневмонии в возрасте 92 лет. Его жена Николь умерла спустя шесть недель, 11 мая 2010-го.

Джоан Коллинз (Алексис Колби)





Карьера Джоан Коллинз стартовала в 1950-х годах и развивалась весьма успешно. В 1955 году уроженка Лондона отправилась в Голливуд, где подписала контракт со студией 20th Century Fox, став ответом Элизабет Тейлор, которая была на контракте с конкурентами из MGM. Примечательно, что потом Тейлор называли и среди кандидаток на роль Алексис.





А вот в 70-х карьера Коллинз зашла в тупик — крупных ролей в кино не было, она больше снимается на телевидении, а также возвращается в Великобританию, чтобы работать с местными режиссерами.

Роль в "Династии" стала триумфальным возвращением Джоан и возрождением ее успеха. Во время работы над ролью Алексис она стала самой высокооплачиваемой актрисой, получила премию "Золотой глобус" в 1983 году и тогда же удостоилась звезды на "Аллее славы". После "Династии" актриса сосредоточилась на работе в театре, а в 1992 году дебютировала на Бродвее.





Позднее в одном проекте она сошлась и со своей давней "соперницей" Элизабет Тейлор — обе снялись в фильме "Старые клячи по-американски".

Актриса пять раз была замужем — последний супруг, театральный менеджер Перси Гибсон, младше Джоан на 32 года. На вопросы о разнице в возрасте она всегда отшучивалась: "Если он умрет, так умрет". Сегодня 87-летняя актриса продолжает вести светскую жизнь, появляясь на различных мероприятиях и модных показах. В прошлом году она также снялась в кампании Valentino.

Линда Эванс (Кристл Кэррингтон)





Свою первую крупную роль на телевидении Линда Эванс получила в вестерне "Большая долина" в 1965 году. В проекте она была занята четыре года, но настоящим ее успехом стала именно "Династия". За восемь лет съемок она пять раз номинировалась на премию "Золотой глобус" как лучшая актриса в теледраме и один раз стала лауреатом данной премии в 1982 году.

И, похоже, Эванс решила запомниться зрителям именно в роли эффектной Кристл. После "Династии" актриса почти не снималась, посвятив себя фитнесу и создав вскоре небольшую сеть фитнес-центров.





На экран она снова вернулась лишь в образе Кристл в телефильме "Династия: Примирение", а в 1997 году и вовсе завершила кинокарьеру. Актриса дважды была замужем, но оба брака распались.

Сегодня 77-летняя актриса принимает участие в театральных постановках и выступает с лекциями.







