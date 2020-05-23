Кайл Ньюман просит суд об опеке над сыновьями и утверждает, что Джейми Кинг — наркоманка

Вадим Карасев

В распоряжение прессы попали подробности начавшегося бракоразводного процесса 41-летней актрисы Джейми Кинг и 44-летнего режиссера Кайла Ньюмана. В начале этой недели стало известно, что кинозвезда подала документы на развод с мужем после 12 лет брака и потребовала запретительный ордер в отношении супруга.

Как сообщает TMZ, судья постановил, что Кайл не должен приближаться к ней. Джейми утверждает, что муж якобы следил за ее перепиской, препятствовал ее общению с друзьями и работе, а также снял сотни тысяч долларов с их счета.Судья выдал ей охранный ордер и удовлетворил ее ходатайство о совместной юридической опеке над детьми,— сказал представитель Кинг.





Джейми Кинг и Кайл Ньюман

Решение о совместной юридической опеке Кайл Ньюман, похоже, не отвергает, а борется за единоличную физическую опеку над сыновьями, шестилетним Джеймсом и четырехлетним Лео. Муж актрисы утверждает, что у нее опиоидная и алкогольная зависимость, причем Джейми якобы не контролирует себя и не хочет лечиться.

По словам Ньюмана, актриса в течение десяти месяцев под контролем врачей пыталась бороться с зависимостью, но в январе этого года сорвалась. Кайл поставил ей ультиматум — если она не будет лечиться, то он уедет с детьми ради их безопасности. Супруг актрисы сообщает, что она отправилась в реабилитационный центра Cirque Lodge в Юте, но вскоре вернулась домой, отвергнув рекомендации врачей.





В документах, поданных Кайлом Ньюманом в суд, говорится, что в феврале его жена работала в Канаде и попросила его отпустить к ней сыновей на несколько недель, но через три дня вернула их ему. Он утверждает, что позже она призналась, что у нее в то время был роман. По словам Ньюмана, за последние два месяца Кинг видела детей лишь в течение трех дней, так как на карантине они остались с ним в другом штате — в Пенсильвании. Позже, как сообщил суду Кайл, Джейми обвинила его в краже детей, хотя сама якобы согласилась на их карантин с ним.

Две няни и бывшая помощница Кинг описали в документах для суда предполагаемую зависимость Джейми от опиоидов. Свидетели утверждают, что она подвергала детей риску, в том числе садясь за руль в нетрезвом виде. Муж кинозвезды утверждает, что Джейми принимала опиоиды до рождения сыновей — в результате этого их младший сын Лео подвергся внутриутробному воздействию наркотиков.





Сейчас Кайл Ньюман добивается единоличной физической опеки над детьми и совместной юридической опеки с Джейми, а также просит ее покинуть их семейный дом в Лос-Анджелесе, чтобы он мог жить в нем с сыновьями. Он добивается, чтобы она прошла тестирование на алкоголь и наркотики, включая отпускаемые по рецепту таблетки.

На данный момент судья решил, что мальчики могут остаться с отцом в Пенсильвании.



