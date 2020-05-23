Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кайл Ньюман просит суд об опеке над сыновьями и утверждает, что Джейми Кинг — наркоманка

Кайл Ньюман просит суд об опеке над сыновьями и утверждает, что Джейми Кинг — наркоманка

Кайл Ньюман просит суд об опеке над сыновьями и утверждает, что Джейми Кинг — наркоманка

В распоряжение прессы попали подробности начавшегося бракоразводного процесса 41-летней актрисы Джейми Кинг и 44-летнего режиссера Кайла Ньюмана. В начале этой недели стало известно, что кинозвезда подала документы на развод с мужем после 12 лет брака и потребовала запретительный ордер в отношении супруга.

Как сообщает TMZ, судья постановил, что Кайл не должен приближаться к ней. Джейми утверждает, что муж якобы следил за ее перепиской, препятствовал ее общению с друзьями и работе, а также снял сотни тысяч долларов с их счета.Судья выдал ей охранный ордер и удовлетворил ее ходатайство о совместной юридической опеке над детьми,— сказал представитель Кинг.


Джейми Кинг и Кайл Ньюман

Решение о совместной юридической опеке Кайл Ньюман, похоже, не отвергает, а борется за единоличную физическую опеку над сыновьями, шестилетним Джеймсом и четырехлетним Лео. Муж актрисы утверждает, что у нее опиоидная и алкогольная зависимость, причем Джейми якобы не контролирует себя и не хочет лечиться.

По словам Ньюмана, актриса в течение десяти месяцев под контролем врачей пыталась бороться с зависимостью, но в январе этого года сорвалась. Кайл поставил ей ультиматум — если она не будет лечиться, то он уедет с детьми ради их безопасности. Супруг актрисы сообщает, что она отправилась в реабилитационный центра Cirque Lodge в Юте, но вскоре вернулась домой, отвергнув рекомендации врачей.


В документах, поданных Кайлом Ньюманом в суд, говорится, что в феврале его жена работала в Канаде и попросила его отпустить к ней сыновей на несколько недель, но через три дня вернула их ему. Он утверждает, что позже она призналась, что у нее в то время был роман. По словам Ньюмана, за последние два месяца Кинг видела детей лишь в течение трех дней, так как на карантине они остались с ним в другом штате — в Пенсильвании. Позже, как сообщил суду Кайл, Джейми обвинила его в краже детей, хотя сама якобы согласилась на их карантин с ним.

Две няни и бывшая помощница Кинг описали в документах для суда предполагаемую зависимость Джейми от опиоидов. Свидетели утверждают, что она подвергала детей риску, в том числе садясь за руль в нетрезвом виде. Муж кинозвезды утверждает, что Джейми принимала опиоиды до рождения сыновей — в результате этого их младший сын Лео подвергся внутриутробному воздействию наркотиков.


Сейчас Кайл Ньюман добивается единоличной физической опеки над детьми и совместной юридической опеки с Джейми, а также просит ее покинуть их семейный дом в Лос-Анджелесе, чтобы он мог жить в нем с сыновьями. Он добивается, чтобы она прошла тестирование на алкоголь и наркотики, включая отпускаемые по рецепту таблетки.

На данный момент судья решил, что мальчики могут остаться с отцом в Пенсильвании.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю
Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю
Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило
какие "безобидные" привычки снижают иммунитет
какие "безобидные" привычки снижают иммунитет
Мясников насчитал миллионы потенциально переболевших коронавирусом россиян
Мясников насчитал миллионы потенциально переболевших коронавирусом
Кайл Ньюман просит суд об опеке над сыновьями и утверждает, что Джейми Кинг — наркоманка
Кайл Ньюман просит суд об опеке над сыновьями и утверждает, что
Венсана Касселя госпитализировали
Венсана Касселя госпитализировали
В США задумались о первом за почти 30 лет ядерном испытании
В США задумались о первом за почти 30 лет ядерном испытании
«Выпекаем» удачу: 3 обряда с тестом — на счастье, любовь и благополучие
«Выпекаем» удачу: 3 обряда с тестом — на счастье, любовь
Аргентина сегодня может объявить дефолт
Аргентина сегодня может объявить дефолт
NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
Россиян захотели строже наказывать за пожары по неосторожности
Россиян захотели строже наказывать за пожары по неосторожности
Бразилия отодвинула Россию на третье место в лидерах по коронавирусу
Бразилия отодвинула Россию на третье место в лидерах по коронавирусу

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 21 мая
Что пишут в Телеграме: 21 мая
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной

Еще по теме

Джейми Кинг подала на развод с Кайлом Ньюманом после 12 лет брака и потребовала запретительный приказ
Тейлор Свифт сделала щедрое пожертвование больнице, где лечился ее крестник
Как знаменитости оделись на Хэллоуин-2017?
СМИ: Анджелина Джоли получит временную опеку над детьми