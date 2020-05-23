"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной

Вадим Карасев

"Как ты ни крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости" — заявили Настя Каменских и Потап в одном из своих первых хитов, на тот момент даже не догадываясь, как в дальнейшем сложится их судьба. Отношения этого творческого союза сначала и правда складывались непросто: пока поклонники грезили об их романе, за пределами сцены Настя и Алексей постоянно ссорились и строили свою личную жизнь совершенно с другими людьми. Однако через несколько лет все изменилось: коллеги по группе влюбились друг в друга, но целых 10 лет были вынуждены скрывать свои чувства, потому что боялись осуждения общественности. Ровно год назад Настя и Алексей наконец публично признались друг другу в любви и сыграли пышную свадьбу. В новом материале NEWSTES.RU вспоминает, как начинался роман 33-летней Насти и 39-летнего Алексея, и рассказывает, почему влюбленным так долго приходилось держать свои отношения в тайне.

Знакомство и взаимная неприязнь

Алексей Потапенко (Потап — творческий псевдоним артиста и продюсера. — Прим. ред.) и Настя Каменских познакомились в далеком 2006 году. Тогда рэпер искал вокалистку для своего нового проекта. Попробовав себя в дуэте с несколькими исполнительницами, Алексей прислушался к совету своего друга и пригласил на прослушивание Настю Каменских. Оказалось, что при первой встрече Алексей и Настя совершенно друг другу не понравились.





Настя Каменских и Потап

У моего товарища была певица, собственно, ею и оказалась Настя. Он никак не мог ее раскрутить, вот и предложил мне записать с ней песню. Мы встретились, я посмотрел на Настю, и она мне сразу не понравилась. Я отказался с ней что-нибудь делать и продолжил поиски, — как-то поделился Потап в беседе с изданием Woman.ru.

После такого скомканного знакомства суперпопулярного поп-дуэта могло бы вовсе и не быть. Однако на тот момент и Настя, и Алексей уже долгое время пытались пробиться сольно, но так и не могли добиться успеха. Тогда Потап оставил эмоции и все же решил попробовать сотрудничество с Каменских в дуэте: он посчитал, что так у них будет гораздо больше шансов стать популярными.

Настя тоже согласилась на работу с рэпером, и совсем скоро они выпустили свою первую песню в составе дуэта "Потап и Настя" под названием "Без любви". Слушатели сразу оценили хит — сначала на родной для артистов Украине, а потом и в России.

"Потапа и Настю" начали приглашать на выступления, после чего они поняли, что нашли подход к зрителю, и окончательно решили выступать в дуэте.





В 2007 году Потап и Каменских записали один из своих главных хитов — "Не пара". Именно с ним они выиграли во Всероссийском музыкальном конкурсе "Пять звезд" и получили право исполнить гимн Олимпиады-2014 в Сочи. Однако в итоге спеть гимн Насте и Потапу так и не удалось: по словам рэпера, организаторы Олимпиады попросту их "кинули":

Дорогие друзья, нас с Настей кинули! На конкурсе "Пять звезд" мы выиграли право исполнять гимн Олимпиады-2014. Почему же теперь его поют другие? Нам вручили призы и в эфире торжественно пообещали, что "Потап и Настя" исполнят гимн в 2014-м, а теперь нас просто... Опрокидывают! Дорогие друзья, я вас прошу, помогите не сойти этому с рук, это личное и профессиональное оскорбление! Вот такая несправедливость.

После победы в соревновании молодых исполнителей популярность дуэта продолжала расти: они возглавляли российские и украинские чарты, активно записывали пластинки и много гастролировали.





Многие уже тогда начали говорить о романе Насти и Алексея, однако мало кто знал, что на самом деле в тот момент в коллективе царили очень напряженные отношения.Мы выпускали песни, которые становились хитами. А наши отношения становились все хуже и хуже. Это такой парадокс. Первые три года чем больше мы ссорились, тем популярнее становились, — вспоминали артисты о том непростом периоде.Как выяснится позже, под той взаимной неприязнью Настя и Потап, возможно, и сами того не ведая, скрывали симпатию друг к другу, которую просто не могли себе позволить, потому что оба находились в отношениях с другими людьми.





Настя до ПотапаО романах Насти на протяжении всего времени существования музыкального коллектива ходило много слухов, однако сама звезда рассказывала только об одних своих серьезных отношениях — с сокурсником Владимиром Дятловым. Чувства между ними вспыхнули еще в юности, когда оба учились в украинско-американском Гуманитарном институте Wisconsin International University на факультете "Внешнеэкономическая деятельность".

Первые несколько лет молодые люди просто дружили, а потом начали встречаться. Они близко общались семьями и долгое время видели свое будущее исключительно вместе. Отношения Каменских с молодым человеком продолжались и после того, как Настя оставила институт ради музыкальной карьеры и начала активно гастролировать.





Настя Каменских и Владимир Дятлов

У нас не было любви с первого взгляда. Мы вместе учились в университете на экономическом факультете. Два года просто дружили. А после какой-то дискотеки поняли, что влюбились друг в друга... Знаете, я в основном общалась с мужчинами старше меня. И меня всегда напрягало их покровительственное, как к маленькой девочке, отношение ко мне. И чувство, что я — красивое дополнение к его машине. С Володей у нас все не так. Мы одногодки и общаемся на равных. Он очень хороший, чистый, абсолютно неиспорченный, — описывала Настя их отношения с Володей в одном из своих архивных интервью.





Настя Каменских

На заре карьеры Каменских в группе "Потап и Настя" ее с возлюбленным связала общая трагедия, которая потом по иронии судьбы стала и причиной их расставания. В 2006 году, прямо накануне записи первого клипа дуэта, Настя вместе с Владимиром, его родителями и младшими сестрами попала в страшную автомобильную аварию по пути из Киева в Николаев. Этот драматический момент Каменских до сих пор вспоминает как сцены из жуткого фильма, а 8 июня, день в который случилась авария, считает своим вторым днем рождения:

Мы на машине ехали из Киева в Николаев, чтобы отметить день рождения Маруси — сестренки моего молодого человека Володи. Ей в этот день исполнилось 15 лет. Мы — это я, Вова, его мама, папа и младшие сестры Соня и Маруся... Незадолго до этого Вовин папа купил трейлер — собирался летом попутешествовать с семьей. Трейлер везли сзади на прицепе, и ехали мы небыстро. Вдруг машину резко тряхнуло. В ту же секунду автомобиль резко повело вправо. Почему-то заложило уши, перед глазами мелькнула голубизна неба, потом трава, опять небо... В кино такие сцены показывают долго и подробно. А в жизни все происходит молниеносно. Вот только что мы спокойно ехали по пустому шоссе, вдруг навстречу огромная фура, и... поток воздуха от нее был такой силы, что трейлер повело в кювет, и за собой он потащил машину... Раз пять нас крутануло. Я потеряла сознание.В аварии Настя получила серьезную травму ноги и рассечение головы. Очнувшись, она обнаружила, что в сознании остался только Владимир, — его родители и сестры не подавали признаков жизни. До приезда скорой помощи молодой человек оказал первую помощь Насте, а также буквально вернул с того света свою 10-летнюю сестру Соню, делая ей искусственное дыхание. Родители Владимира, а также его сестра Маруся, которая в этот день праздновала свое 15-летие, не выжили в аварии: отец молодого человека умер еще до приезда в больницу, мать скончалась через 9 дней после трагедии, а сестра ушла из жизни еще спустя 9 дней вслед за мамой.





Настя Каменских и Владимир Дятлов

Трагедия сильно закалила характер Владимира и раз и навсегда изменила его жизнь. Из Киева он переехал жить в Николаев, чтобы заботиться о двух бабушках, прабабушке и сестре, а также продолжать бизнес отца — содержать агроферму. Все свободное время в своем плотном рабочем графике, состоящем из постоянных гастролей и выступлений, Настя уделяла возлюбленному. При любой возможности Каменских собирала вещи и уезжала к Владимиру в Николаев, он также выкраивал выходные, чтобы навещать ее в Киеве. Уверена, что даже если мы когда­-нибудь и разойдемся, все равно уже не сможем стать чужими людьми. Эта авария очень крепко связала наши судьбы. Теперь я отношусь к Вове не только как к любимому человеку. Он для меня и брат, и сын, и муж, и отец, — рассказывала Каменских еще до расставания с возлюбленным.

Слова Насти оказались пророческими. Через три года таких отношений на два города молодые люди приняли решение расстаться, однако при этом сохранили по-настоящему теплые и дружеские отношения. Каждый год 8 июня они стараются встречаться, чтобы вместе вспомнить погибших родных Владимира и отметить свой второй день рождения. По словам Владимира Дятлова, после всего пережитого их отношения с Настей сейчас больше напоминают братско-сестринские.





Потап до Насти

В 2000 году Алексей Потапенко женился на продюсере Ирине Горовой, и их отношения долгое время напоминали идиллию. Вместе они воспитывали дочь Ирины от первого брака, Наташу, а в 2008 году родили общего сына Андрея. Наличие крепкой и дружной семьи у Потапа долго было главным аргументом поклонников против слухов о романтических отношениях рэпера с коллегой по дуэту.





Ирина Горовая и Алексей Потапенко

Только намного позже выяснилось, что последние пять лет до официального развода Алексей и Ирина не жили вместе: фактически они расстались почти сразу после рождения сына. Однако много лет Потап продолжал сохранять иллюзию счастливой семьи. Только в 2016 году выяснилось, что Алексей официально развелся с Ириной, причем сам развод случился двумя годами ранее. Потап уточнил, что остался в дружеских отношениях с бывшей супругой, по-прежнему ведет с ней дела общего продюсерского центра MOZGI Entertainment и регулярно общается с сыном Андреем, который за год карьеры отца в принципе привык, что папы часто не бывает дома из-за плотного рабочего графика.

Для меня это не развод, просто наши отношения перешли в другое русло. Ради каких-то рабочих моментов ушли личные амбиции, ведь мы так долго работали над нашей мечтой: сделать компанию, которая производит весь цикл работы в шоу-бизнесе, — рассказал Потап о разводе в одном из интервью.

Алексей Потапенко и Ирина Горовая с сыном Андреем

Экс-супруга Алексея подтверждает, что после расставания им удалось сохранить близкие дружеские отношения. Ирина по-прежнему может обратиться к Потапу с любой просьбой и знает, что он обязательно ей поможет.Да, мы развелись, это правда. Уже пять лет живем отдельно, а официально оформили развод два года назад. И мы действительно крепкая, но не супружеская пара... Мы родители, деловые партнеры, мы настоящие друзья... Если у меня возникает проблема — Леша первый, к кому я обращаюсь, и он единственный человек, которому я доверяю на 100%. Мы нестандартная пара — симбиоз двух людей, которые не могут существовать друг без друга, — делилась Ирина Горовая в беседе с журналистами еще в 2016 году.

После развода Ирина, как и ее бывший звездный муж, устроила свою личную жизнь, — теперь на семейных праздниках Потап спокойно сидит за одним столом с ее новым бойфрендом и с удовольствием общается с ним по душам.





Ирина Горовая Алексей Потапенко





Алексей Потапенко с сыном Андреем

Первые слухи о романе

Конечно, первые слухи о романе Насти Каменских и Алексея Потапенко появились почти сразу после основания их дуэта, — таких разговоров практически не избежать, когда речь идет о подобных творческих союзах мужчины и женщины. Сначала эти слухи подпитывались исключительно бурной фантазией поклонников, ведь первые несколько лет Потап и Настя совсем не ладили, к тому же у каждого была своя личная жизнь.





Настя Каменских и Потап

Однако после расставания Насти с Владимиром Дятловым, которое произошло в 2009 году, и фактического расставания Потапа с супругой (рэпер перестал жить вместе с Ириной в том же 2009-м) отношения в коллективе явно изменились.

Сейчас сложно понять, когда именно между коллегами по группе начался роман, однако первые доказательства его появились только в 2013-м. Тогда папарацци засняли очень похожих на Настю и Потапа людей во время отдыха на Кубе. На этих кадрах пара нежно обнималась и целовалась и весело проводила время на пляже. Сначала никаких комментариев по этому поводу Настя и Алексей не давали, но вскоре после отпуска Каменских вообще заявила, что ездила на курорт в гордом одиночестве, потому что только так по-настоящему отдыхает от работы и постоянной суеты.





Однако с тех пор в прессе с завидной регулярностью появлялись все новые и новые слухи о романтических отношениях между Настей и Потапом — оба продолжали все отрицать.

Вплоть до 2016 года Алексей скрывал, что давно развелся с женой. Разойтись Алексею и Ирине удалось без скандала и взаимных претензий, плюс ко всему они продолжали тесно общаться из-за сына и общей продюсерской компании, поэтому у большинства поклонников даже не появлялось сомнений в том, что на самом деле рэпер уже много лет живет с Настей Каменских. Все это продолжалось ровно до тех пор, пока влюбленные не решились наконец заявить о своих долгих и крепких отношениях публично.





Настя Каменских и Потап

Подтверждение романа и свадьба

В 2017 году Потап и Настя Каменских объявили, что ставят работу своего творческого дуэта на паузу, чтобы вплотную заняться сольными проектами: Алексей взял псевдоним ПТП, а Настя — NK. Однако даже после этого слухи об их романе не прекратились. Одни стали замечать, что на безымянном пальце Каменских появилось кольцо, очень похожее на обручальное, другие связывали паузу в работе группы с возможной беременностью певицы, причем отцом считали именно Потапа.





Еще три года после объявления о разводе с супругой Ириной Потап скрывал, что у него появилась новая любовь, однако 23 мая наконец решил признаться всему миру, что его избранницей уже много лет является Настя Каменских. О своих чувствах Потап рассказал в треке "Константа", который вышел утром накануне их свадебного торжества. Вместе с песней вышел и клип, состоящий из романтичных кадров с Настей Каменских. Как оказалось, роман с коллегой по дуэту рэпер скрывал почти 10 лет.

Я люблю тебя больше всех на этом свете,У нас будут красивые милые дети.Люблю тебя больше всех в этой вселенной,Моя любовь — это константа, она неизменна.Потому что ты мне как зеркало показалаМеня самого настоящего и свободного,Потому что ты судьбу исковерканнуюПовернула, и теперь она из счастья соткана, — признался Потап в любви Насте в своей песне.





В этот же день Настя и Алексей сыграли свадьбу в одном из загородных ресторанов Киева. Праздник получился самобытным — все вокруг было отделано деревом и оригинальными декорациями, повсюду горели свечи. На свадьбе звездной пары присутствовали только самые родные и близкие друзья. В числе гостей была и бывшая супруга Потапа вместе с его сыном Андреем.





Алексей Потапенко и Настя Каменских





Казалось бы, теперь поклонники наконец получили подтверждение романа Насти и Потапа и поняли, что все эти годы их подозрения на этот счет не были беспочвенными, однако появились новые слухи: некоторые фанаты пары начали сомневаться в правдивости их свадьбы — многие до последнего думали, что торжество было фейковым и было устроено ради пиара нового трека Потапа.

Позже Настя и Потап убедили поклонников, что поженились вовсе не ради хайпа, а во имя большой и чистой любви. В прессе поговаривали, что на самом деле Потап и Настя тайно поженились еще 18 октября 2018 года, а само публичное торжество решили устроить в мае следующего года.





Это было очень трудно сделать лично мне как мужчине: всему миру рассказать, кто она, как сильно я ее люблю. Наконец-то упала завеса, и нам стало так легко, хотелось сделать это раньше, но у меня были семья, дети, работа — и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени. Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских, и я очень счастливый человек. Пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят — мне безразлично. Мне стало настолько легко, поэтому сейчас я честен перед собой и всеми, — делился своим счастьем Потап уже после признания в романе и свадьбы с Настей Каменских.













Семейная жизнь

Вот уже целый год Настя Каменских и Потап наслаждаются тем, что им больше не надо скрывать свои отношения, и открыто говорят о своих чувствах в беседе с журналистами и соцсетях. Супруги регулярно делятся совместными снимками, сделанными дома или во время путешествий по миру, а подписчики с нетерпением ждут, когда пара объявит о грядущем пополнении в семье.





К слову, сейчас у Насти и Потапа пока нет времени на воспитание детей. Каменских активно занимается своим музыкальным проектом NK и записывает хиты на иностранных языках, а Потап помогает в его продвижении, параллельно уделяя внимание еще и другим подопечным своего продюсерского центра.





Влюбленные признаются, что иногда из-за насыщенных рабочих графиков у них с трудом получается проводить время вместе:У нас с Лешей не совпадают графики. Я, например, всегда ложусь спать где-то в девять вечера. Вчера и позавчера Леша пришел очень поздно, поэтому мы с ним не виделись. Он может меня разбудить, поцеловать, но на этом все. Да, это сложно, но мы же очень много работаем.





Один из треков Каменских Elefante уже стал большим хитом в Испании, однако останавливаться на достигнутом певица не собирается. У Насти грандиозные планы на 2020-й — она мечтает стать лауреатом латиноамериканской версии премии "Грэмми" и прославиться на весь мир. Потап понимает стремление возлюбленной, верит в ее силы и во всем поддерживает.



