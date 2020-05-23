какие "безобидные" привычки снижают иммунитет

Вадим Карасев

После многочисленных исследований, ученые пришли к выводу, что казалось бы обыденные для нас вещи и привычки, негативно влияют на иммунитет.

Оказалось, одной из таких вредных привычек, является сидячий образ жизни. Люди, которые мало двигаются, больше всего подвержены респираторным заболеваниям. Ученые рекомендуют, не лениться и уделять внимание физическим нагрузкам. Хотя люди, которые слишком часто и много времени отдают тренировкам, тоже рискуют подорвать иммунитет. Поэтому, как говорят эксперты, все должно быть в меру, без фанатизма.

В процессе исследований было установлено, что прием антибиотиков по любому поводу, является небезопасной привычкой для иммунитета. Поэтому принимать их нужно только по назначению врача с соблюдением всех инструкций.

Так же, оказалось, что постоянные недосыпания и стрессы снижают сопротивляемость организма к инфекциям. Поэтому ученые рекомендуют спать не менее 8-9 часов, а стрессы стараться исключить из жизни, сообщает РИДУС.

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