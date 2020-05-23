Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе

Анастасия Иванова

Представители Киева в ходе видеоконференции контактной группы потребовали у представителей самопровозглашенных республик Донбасса отменить приказы о приведении в повышенную боевую готовность Народной милиции ЛНР и ДНР, заявил глава МИД Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма созывает срочное заседание группы после заявления главы ЛНР Леонида Пасечника, который пообещал "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. В пятницу в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание контактной группы.